Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 28/5

* Chiều 28/5, Ủy ban Bầu cử tỉnh Nghệ An đã ban hành Nghị quyết số 120/NQ-UBBC về công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Chiều 28/5, Ủy ban Bầu cử tỉnh tổ chức cuộc họp để bàn và quyết định một số nội dung theo thẩm quyền. Ảnh: Mai Hoa

* Hội nghị giao ban khối Nội chính tỉnh Nghệ An tháng 5/2021 nhấn mạnh việc Nghệ An sẵn sàng kích hoạt mức cao nhất các phương án phòng, chống dịch Covid-19, nhất là các lực lượng Bộ đội Biên phòng, Công an, Quân sự. Hội nghị yêu cầu các ban, ngành tiếp tục chỉ đạo triển khai phối hợp tốt với chính quyền, địa phương tiếp tục thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Sẵn sàng kích hoạt mức cao nhất các phương án, phát huy phương châm “4 tại chỗ” để xử lý khi có tình huống phát sinh phức tạp.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chủ trì hội nghị. Ảnh: Hoài Thu

* Sáng 28/5, Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết sản xuất vụ xuân, triển khai kế hoạch sản xuất vụ hè thu- mùa và định hướng vụ đông 2021 các tỉnh phía Bắc. Tại hội nghị, lãnh đạo tỉnh Nghệ An kiến nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT tham mưu chính sách để hỗ trợ kinh phí chống hạn, giúp địa phương hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch đề ra, nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp.

Quang cảnh cuộc họp tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Phú Hương

* Liên quan đến công dân xóm Quyết Thắng, xã Diễn Bích nhập cảnh sang Lào dương tính với SARS-CoV-2, từ chiều ngày 27 – 29/5, Trung tâm Y tế huyện Diễn Châu lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ công dân xóm Quyết Thắng. Kết quả bước đầu tất cả đều âm tính với SARS-CoV-2.

Đến sáng 28/5 đã hoàn thành lấy mẫu xét nghiệm cho 523 công dân xóm Quyết Thắng. Ảnh: Mai Giang

* Sáng 28/5, Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 thị xã Hoàng Mai công bố quyết định bàn giao 101 công dân hoàn thành thời gian cách ly tập trung. Tất cả những người này đều là F1 của "bệnh nhân 3098".

101 công dân hoàn thành thời gian cách ly tập trung. Ảnh: Tiến Hùng

* Do dịch Covid-19, công tác phòng dịch được thực hiện nghiêm ngặt nên xe tải chở hàng qua lại cửa khẩu Nậm Cắn buộc phải thực hiện chuyển tải, điều này khiến cho chi phí vận chuyển tăng lên.

Đến cửa khẩu, các xe tải phải đưa xe vào bãi để chuyển tải hàng hóa. Ảnh: Tiến Đông

* Cần tiền trả nợ, giám đốc một công ty xây dựng ở Nghệ An đã làm giả giấy đăng ký xe ô tô hạng sang, đem đi cầm cố để chiếm đoạt số tiền lớn.