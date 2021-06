Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 28/6

* Sáng 28/6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XIX tổ chức Hội nghị lần thứ 5. Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.



Hội nghị được tổ chức trực tuyến các điểm cầu tại trụ sở Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và 20 điểm cầu khác tại các huyện ủy, thị ủy.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu chính Tỉnh ủy. Ảnh: Thành Duy

Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm, Nghệ An là địa phương có tốc độ tăng trưởng GRDP đứng thứ 2 khu vực Bắc Trung Bộ, đứng thứ 14/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 7,58%/kịch bản 7,61% (cùng kỳ năm 2020 tăng 2,97%).

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý nhấn mạnh công việc đầu tiên, cần kíp và cấp bách hiện nay là tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh.

Người đứng đầu Tỉnh ủy yêu cầu, dựa trên tình hình thực tiễn, địa phương cần tính toán, cân nhắc một cách tỉnh táo, hợp lý để vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế.

* Buổi chiều cùng ngày, BCH Đảng bộ tỉnh thông qua chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Trước đó, vào buổi sáng, đã công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định Đại tá Phạm Thế Tùng - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý trao Quyết định của Ban Bí thư đến Đại tá Phạm Thế Tùng - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

* Sáng 28/6, Trung tâm CDC Nghệ An thông tin, trong 12h qua từ 19h ngày 27/6 đến 7h sáng 28/6, trên địa bàn tỉnh Nghệ An không có ca mắc Covid-19 mới.

Các mẫu F1 và mẫu nghi ngờ trong tối 27/6 cơ bản đã được xét nghiệm xong và đều có kết quả âm tính. Bên cạnh đó, đã xét nghiệm xong 5.416 mẫu lấy tại 2 huyện Quỳ Hợp và Nam Đàn (trong đó huyện Quỳ Hợp 1.302 mẫu; Nam Đàn: 4.114 mẫu), kết quả 100% âm tính.

Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Ảnh: Thành Cường

* Đến trưa 28/6, Sở Y tế Nghệ An đã phát đi 2 thông báo khẩn về địa điểm, phương tiện liên quan bệnh nhân Covid-19. Có 7 địa điểm và 01 phương tiện được nêu trong thông báo.

Thông báo khẩn của Sở Y tế Nghệ An. Ảnh: Thành Chung

* Dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp trong khi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 sắp đến gần, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã có văn bản gửi UBND tỉnh và ngành Y tế xem xét để ưu tiên xét nghiệm và tiêm vắc-xin cho đối tượng liên quan.

Cụ thể, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị tiêm vắc-xin cho khoảng hơn 8.000 người làm công tác phục vụ cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Bên cạnh đó, tiến hành xét nghiệm Realtime PCR cho các thí sinh thuộc diện F2. Hiện nay, qua thống kê, toàn tỉnh có khoảng 500 thí sinh thuộc diện F2 nhưng số liệu này sẽ được cập nhật hàng ngày và có thể biến động tùy theo diễn biến của dịch bệnh.

Việc tiêm vắc-xin sẽ giúp cho các giáo viên yên tâm khi đi làm nhiệm vụ. Ảnh: MH.

* Trong những ngày qua, khi các ca bệnh Covid-19 được phát hiện trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Nhân dân và dư luận xã hội đã ghi nhận sự nỗ lực, tận tâm của ngành Y tế và lực lượng phòng, chống dịch trên tuyến đầu. Những cống hiến đó nhận được sự đồng lòng, chung sức của hơn 3,3 triệu người dân tỉnh Nghệ An. Cổ vũ, ngợi ca, tôn vinh tinh thần này, trên ấn phẩm Báo Nghệ An điện tử có nhiều bài viết phân tích thấu đáo về những giá trị cao đẹp này. Đáng chú ý có các bài như: “Dành tất cả sự tôn nghiêm, tin tưởng để đồng lòng chống dịch”; “Chống dịch ở Nghệ An: Thấy để tin”.