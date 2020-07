Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 28/7

* Sáng 28/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Nam Đàn về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Kết luận tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: “Trước hết con người Nam Đàn phải nỗ lực, đoàn kết, thống nhất, phát huy nội lực, sức dân; xây dựng hình ảnh con người Nam Đàn thân thiện, mến khách, để văn hóa Chủ tịch Hồ Chí Minh hiện thân trong văn hóa con người Nam Đàn”. Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nam Đàn lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra vào các ngày 14, 15/8/2020.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nam Đàn, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Thành Duy

* Cũng trong sáng 28/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳ Hợp về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bí thư Tỉnh ủy lưu ý Quỳ Hợp chú trọng công tác quy hoạch, cần chú ý đến cục diện, bối cảnh mới trong tổng thể của vùng, tỉnh để quy hoạch có tính chiến lược, có tính chất đón đầu, nhất là đón đầu về đầu tư vào nông nghiệp. Đặc biệt, quy hoạch cũng cần tính đến yếu tố Quỳ Hợp trở thành trung tâm kết nối giữa vùng Tây Bắc và Tây Nam Nghệ An. Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất thời gian diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 trong các ngày 16,17/8/2020.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý phát biểu kết luận về công tác chuẩn bị văn kiện cho Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quỳ Hợp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Thành Duy

* Chiều 28/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Quế Phong về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, Quế Phong cần tập trung phát triển lâm nghiệp thông qua trồng rừng gỗ lớn, các loại cây dưới tán rừng, gắn với bảo vệ, trồng rừng và bảo đảm môi trường rừng. Cùng đó thực hiện tốt các chương trình, dự án, phục vụ tốt nhất cho đời sống, sinh hoạt của nhân dân. Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất thời gian diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quế Phong nhiệm kỳ 2020 - 2025 trong các ngày 17, 18/8/2020.

Thị trấn Kim Sơn (Quế Phong). Ảnh tư liệu: Sách Nguyễn

* Cũng trong chiều 28/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Hưng Nguyên về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bí thư Tỉnh ủy đồng tình với định hướng phát triển của huyện Hưng Nguyên là xây dựng thành huyện khá, gắn với xây dựng nông thôn mới và là đô thị vệ tinh của TP. Vinh. Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất thời gian diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hưng Nguyên nhiệm kỳ 2020 - 2025 trong các ngày 11, 12/8/2020.

* Nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 - 1/8/2020), sáng 28/7, các địa phương, đơn vị đến thăm, tặng hoa chúc mừng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cảm ơn sự quan tâm, phối hợp của các đơn vị trong công tác và sự động viên kịp thời của lãnh đạo các ban, ngành đối với ngành Tuyên giáo trên địa bàn Nghệ An. Trong thời gian tới, rất mong các ban, ngành, địa phương tiếp tục đồng hành, chia sẻ, phối hợp có hiệu quả hơn cùng Ban Tuyên giáo trên mặt trận tư tưởng - văn hóa.

Các đơn vị, địa phương chúc mừng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhân kỷ niệm 90 năm truyền thống ngành Tuyên giáo. Ảnh: Sỹ Thành

* "Bệnh nhân 435" về thăm quê ở Nghệ An trước khi phát hiện nhiễm Covid-19. Tối 28/7, nhiều cán bộ y tế của Nghệ An đã có mặt tại xã An Hòa (huyện Quỳnh Lưu), để tổ chức cách ly, lấy mẫu xét nghiệm một số người liên quan ngay sau khi nhận được báo cáo nhanh từ Đà Nẵng.

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đà Nẵng, "Bệnh nhân 435", nữ, 29 tuổi, đang tạm trú phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng có quê ở xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu. Bệnh nhân này là nhân viên Khoa Y học cổ truyền, Bệnh viện Đà Nẵng. Ngày 27/7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính với nCoV.

* Hành khách phải đeo khẩu trang, đo thân nhiệt khi lên xuống tàu xe ở Nghệ An. Đó là một trong những yêu cầu đối với người dân để góp phần phòng, chống hiệu quả dịch Covid-19 đang tái bùng phát.

Nhân viên tại ga Vinh đo thân nhiệt, kiểm tra y tế toàn bộ hành khách, kịp thời phát hiện những trường hợp bất thường. Ảnh: Quang An

Hầu hết hành khách tại Bến xe Bắc Vinh đều chấp hành việc đeo khẩu trang, ngồi giãn cách 2 mét theo khuyến cáo. Một số địa điểm còn tổ chức đo thân nhiệt cho người dân. Còn ở Ga Vinh đã trang bị phòng sát khuẩn toàn thân. Hành khách trước khi lên tàu đều phải sát khuẩn theo quy đinh.

Trước đó, ngày 27/7/2020, UBND tỉnh Nghệ An đã có Công điện khẩn số 19/CĐ-UBND về việc tăng cường các giải pháp chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới, trong đó yêu cầu các cơ quan chức năng phối hợp với các điểm giao thông công cộng kiểm soát chặt chẽ hành khách ra vào địa bàn, xử lý kịp thời những trường hợp có biểu hiện bất thường, nhất là những người trở về từ vùng dịch.

* Liên quan đến lĩnh vực phòng, chống Covid-19, PGS.TS Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho biết: Thống kê của ngành Y tế, đến 17 giờ ngày 27/7/2020, tổng số công dân Nghệ An ở thành phố Đà Nẵng và Quảng Ngãi về từ ngày 12/7/2020 đến nay là 3.672 người (trong đó, từ Đà Nẵng về 3.421 người).



Số người nêu trên đang được giám sát, theo dõi sức khỏe chặt chẽ tại nhà theo đúng quy định.Tuy nhiên, đây chưa phải là con số thống kê chính xác cuối cùng. Số công dân về từ thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Ngãi vẫn đang được ngành Y tế và các địa phương tiếp tục thống kê, cập nhật.

Hành khách làm thủ tục bay tại sân bay Đà Nẵng chiều 27/7. Ảnh: Gia Chính

* "Đường khai thác keo" hay đường khai thác trái phép quặng đá thạch anh? Liên quan đến vụ việc khai thác trái phép đá thạch anh ở huyện Quỳ Hợp, Báo Nghệ An đã đăng tải, UBND huyện Quỳ Hợp có Văn bản số 705/UBND-TNMT báo cáo kết quả kiểm tra nội dung báo phản ánh (Báo Nghệ An thông tin đầy đủ Văn bản số 705/UBND-TNMT ở một bài viết khác). Trong đó cho rằng, con đường vào khu vực có dấu hiệu khai thác trái phép quặng đá thạch anh mà Báo Nghệ An mô tả trong các tin, bài là do người dân “nâng cấp mở rộng và hạ độ cao, thuận lợi hơn cho quá trình vào vận chuyển keo”.

Vậy sự thật con đường ấy nhằm phục vụ vào mục đích gì? PV Báo Nghệ An đã có những hình ảnh, thông tin “hậu kiểm” nhằm trả lời cho câu hỏi này.

Để tuyến đường bớt dốc cao, người ta đã cắt hạ đất và đá núi. Có những vị trí được cắt hạ tới 6 - 7m. Ảnh: CTV

* Công an Nghệ An sẽ tổng kiểm tra vi phạm nồng độ cồn, gửi thông báo vi phạm về đơn vị công tác.

Nội dung trên được nêu ra trong sáng 28/7, tại Hội nghị quán triệt, triển khai, thực hiện Kế hoạch số 319/KH-BCA-C08 ngày 24/7/2020 của Bộ Công an về tuần tra, kiểm soát, xử lý hành vi vi phạm của người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn do Công an tỉnh Nghệ An tổ chức.