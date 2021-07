Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 28/7

(Baonghean.vn) - Nghệ An sẽ đón khoảng 1.000 công dân từ TP. Hồ Chí Minh trở về quê trong đợt 1; 60 y, bác sĩ Nghệ An xuất quân vào tỉnh Bình Dương chống dịch Covid-19; Nghệ An có thêm trường hợp nhiễm Covid-19 mới; Chuối tiêu hồng xuất khẩu ế ẩm, phải vứt bỏ, ủ làm phân vi sinh… là những thông tin nổi bật ngày 28/7.