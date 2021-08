Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 28/8

* Sáng 28/8, Bộ GD&ĐT tổ chức trực tuyến Hội nghị tổng kết năm học 2020-2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2021-2022.



Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp và chúng ta không được chủ quan, lơ là. Hiện nhiều địa phương đang phải giãn cách xã hội, Nhân dân đang gặp khó khăn, nhất là các cháu học sinh. Chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày khai giảng nhưng tại nhiều địa phương không thể thực hiện được vì phải ưu tiên cho nhiệm vụ phòng, chống dịch.

Thủ tướng cho rằng, dịch bệnh đang làm đảo lộn các hoạt động xã hội. Đảng, Nhà nước, Chính phủ thấu hiểu và chia sẻ những khó khăn với các nhà giáo, học sinh, phụ huynh phải chịu đựng thời gian qua. Vì vậy, càng phải quan tâm đến công tác dạy và học trong thời gian khó khăn này với tinh thần kiên trì, kiên định, dù khó khăn đến mấy cũng phải làm bằng được.

Nhiệm vụ năm học 2021-2022, Thủ tướng Chính phủ khẳng định, Chính phủ sẽ có giải pháp đảm bảo an toàn trường học bằng việc xây dựng kế hoạch tiêm vắc xin cho học sinh.

Toàn cảnh điểm cầu tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

* Còn tại Nghệ An, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Nghệ An thông tin: Trong 12 giờ qua (từ 18h00 ngày 27/8 đến 06h00 ngày 28/8), Nghệ An ghi nhận 07 ca dương tính mới với Covid-19. Trong đó, 02 ca cộng đồng, 05 ca đã được cách ly trước đó.