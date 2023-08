Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 28/8

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 8; Thống nhất tổ chức Kỳ họp thứ 15 - kỳ họp chuyên đề theo đề nghị của UBND tỉnh; Học sinh TP Vinh phấn khởi trong ngày tựu trường; Số ca mắc bệnh tay chân miệng ở Nghệ An có xu hướng tăng dần… là những thông tin nổi bật.

* Chiều 28/8, dưới sự chủ trì của đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 8/2023.



Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: Thành Duy

* Sáng 28/8, tại phiên họp thường kỳ tháng 8, Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An đã thống nhất tổ chức Kỳ họp thứ 15 - kỳ họp chuyên đề theo đề nghị của UBND tỉnh để xem xét thông qua nhiều nghị quyết quan trọng và thực hiện công tác nhân sự. Kỳ họp thứ 15 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ diễn ra vào chiều 11/9 tới.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An phát biểu kết luận. Ảnh: Thành Duy

* Sáng 28/8, Trường Đại học Vinh phối hợp với Viện Vật lý, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức khai mạc Hội nghị Khoa học tự nhiên cho các nhà khoa học trẻ, nghiên cứu sinh và học viên cao học các nước Đông Nam Á lần thứ 8 (CASEAN -8).

Hội nghị Khoa học Tự nhiên cho các nhà khoa học trẻ, nghiên cứu sinh và học viên cao học các nước Đông Nam Á lần thứ 8 (CASEAN-8) quy tụ hơn 250 nhà khoa học. Ảnh: Công Kiên

* UBND tỉnh vừa ban hành Công điện số 22/CĐ-UBND ngày 28/8/2023 về việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 và Khai giảng năm học mới 2023 -2024.

Tổ công tác của Trạm CSGT Diễn Châu triển khai kiểm tra theo chuyên đề tổng kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách và xe ô tô vận tải hàng hóa bằng container. Ảnh: Đ.C

* Sáng 28/8, sau gần 3 tháng nghỉ hè, các trường trên địa bàn thành phố Vinh bắt đầu đón học sinh trở lại trường. Đây cũng là thời điểm khởi động tuần làm quen, chuẩn bị tâm thế bước vào năm học mới của các em học sinh đầu mỗi cấp học.

Giáo viên chủ nhiệm phổ biến các kế hoạch chuẩn bị cho ngày khai giảng, cũng như nội quy, quy định của trường cho học sinh. Ảnh: Đức Anh

* Tận dụng nguồn nước sông Quàng khi ngăn đập Thủy điện Châu Thắng, nhiều hộ dân tại huyện Quỳ Châu đã đầu tư lồng bè nuôi cá. Với phương pháp nuôi tự nhiên, cho ăn thức ăn xanh, rong, rêu, cỏ, cây chuối và nguồn nước sạch, cá lồng sông Quàng thịt dai, chắc và thơm ngon.

Hiện toàn xã Châu Thắng (Quỳ Châu) có 10 hộ nuôi cá lồng trên sông Quàng. Ảnh: Hoài Thu

* Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An: Trong tuần qua, Nghệ An ghi nhận thêm 15 trường hợp mắc/nghi mắc tay chân miệng tại huyện Nghĩa Đàn (7), huyện Nghi Lộc (4), Diễn Châu (3), TP Vinh (1); tăng 12 trường hợp so với tuần trước và không có trường hợp tử vong.

Phân bố số ca mắc /nghi mắc tay chân miệng theo địa phương năm 2023. Ảnh: Thành Chung

* Chỉ vì mâu thuẫn, cãi nhau trong lớp học liên quan đến việc nói chuyện riêng mà nam sinh lớp 9 đã cầm dao đâm vào bụng bạn. Với hành vi trên, V. bị truy tố và đưa ra xét xử về tội Giết người.