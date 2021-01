Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 29/1

* Đợt dịch Covid-19 lây lan trong cộng đồng này tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp, cho nên chúng ta phải hết sức cảnh giác nhưng không nên hoang mang. Mỗi người dân đều phải có trách nhiệm chung trong công tác phòng, chống dịch. Đây là khuyến cáo của PGS.TS Dương Đình Chỉnh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An về công tác phòng, chống dịch khi trao đổi nhanh với phóng viên Báo Nghệ An bên lề Đại hội XIII của Đảng.

PGS.TS Dương Đình Chỉnh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An trao đổi với phóng viên Báo Nghệ An bên lề Đại hội XIII của Đảng một số nội dung về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: Nhật Lệ

* Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, tiểu thương và người dân mua, bán tại các chợ dân sinh trên địa bàn TP.Vinh đã được nhắc nhở thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng dịch như đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn...

Lực lượng bảo vệ của Ban Quản lý chợ Vinh kiểm tra, nhắc nhở các tiểu thương đeo khẩu trang trong sáng 19/1. Ảnh: Quang An

* Sáng 29/1, đoàn công tác của Tỉnh do đồng chí Hồ Lê Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy dẫn đầu đã đến thăm, tặng quà Tết Tân Sửu 2021 cho một số gia đình chính sách và cơ quan làm nhiệm vụ trực Tết trên địa bàn thị xã Thái Hòa; Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An do đồng chí Trần Văn Mão - Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An dẫn đầu đã đi thăm, tặng quà Tết một số xã, đơn vị, gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn huyện Đô Lương; Báo Nghệ An phối hợp với Bưu điện tỉnh Nghệ An, Tập đoàn TTH Group đến thăm và trao tặng quà Tết cho các hộ nghèo tại TP. Vinh và huyện Hưng Nguyên…

Đồng chí Hồ Lê Ngọc nói chuyện, thăm hỏi thương binh Vũ Xuân Sâm (trú tại xóm Hòa Long, xã Nghĩa Tiến). Ảnh: Hoàng Long

* Sáng 29/1, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức lễ công bố, trao quyết định điều động, bổ nhiệm công chức lãnh đạo quản lý tại BHXH tỉnh Nghệ An. Tại buổi lễ, lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã công bố quyết định điều động, bổ nhiệm có thời hạn đối với ông Hoàng Văn Minh - Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Tĩnh giữ chức vụ Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An kể từ ngày 01/02/2021.

Lãnh đạo BHXH Việt Nam, UBND tỉnh Nghệ An trao quyết định bổ nhiệm và tặng hoa cho đồng chí Hoàng Văn Minh. Ảnh: Thành Chung

* Mặc dù đã lên kế hoạch chu tất, phông bạt đã dựng, mâm cỗ cũng đã đặt sẵn, thế nhưng, do dịch bệnh Covid-19 diễn biến khó lường nên đôi bạn trẻ tại thị trấn Thanh Chương vừa về từ Quảng Ninh đã tự nguyện hoãn đám cưới để đi cách ly.

Lãnh đạo thị trấn Thanh Chương tặng hoa chúc mừng 2 vợ chồng trong khu cách ly. Ảnh: Nguồn: Facebook Dịu Dàng

* Công an thành phố Vinh vừa phá thành công chuyên án, triệt xóa ổ, nhóm tội phạm có hành vi cưỡng đoạt tài sản, bắt giữ 2 đối tượng trú tại thành phố Vinh. Các đối tượng có nhiều tiền án về hình sự, ma túy yêu cầu mỗi hộ kinh doanh cây cảnh trên địa bàn xã Nghi Phú (thành phố Vinh) phải đóng tiền bảo kê từ 10 - 12 triệu đồng. Nếu không nộp, các đối tượng sẽ đẩy đuổi, đe dọa.