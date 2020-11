Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 29/11

* UBND tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp với Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh tổ chức Triển lãm “Những dấu mốc lịch sử hình thành tỉnh Nghệ An trong Mộc bản triều Nguyễn - di sản tư liệu thế giới” và Triển lãm ảnh “Nghệ An hội nhập và phát triển” vào dịp kỷ niệm 990 Danh xưng Nghệ An.

Mộc bản sách Đại Nam nhất thống chí, quyển 14, mặt khắc 2 ghi chép về Danh xưng Nghệ An được xuất hiện vào năm Canh Ngọ (1030). Nguồn: Trung tâm Lưu trữ Quốc gia IV * C hiều 29/11, Đoàn công tác của Bộ Ngoại giao đến hiều 29/11, Đoàn công tác của Bộ Ngoại giao đến trao quà hỗ trợ đồng bào Nghệ An khắc phục hậu quả do mưa lũ. Tại buổi lễ, đoàn công tác của Bộ Ngoại giao trao tặng 104 nghìn túi lọc nước do cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài kêu gọi quyên góp.

Đoàn công tác của Bộ Ngoại giao trao tặng gần 104 nghìn túi lọc nước khử khuẩn cho tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thanh Lê

* Sáng 29/11, tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, Hội Nông dân tỉnh Nghệ An và Tỉnh đoàn Nghệ An phối hợp với Báo Tuổi Trẻ, Công ty Greenfeed tổ chức lễ trao học bổng cho 93 học sinh, sinh viên nghèo vượt khó.

Đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy trao học bổng cho các em học sinh, sinh viên. Ảnh: Quang An

* Sáng ngày 29/11, tại Trường THPT Đặng Thúc Hứa (xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương), Ban chỉ đạo phòng, chống HIV/AIDS tỉnh phối hợp UBND huyện Thanh Chương tổ chức Lễ mít tinh, diễu hành hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống HIV/AIDS ngày 01/12/2020. Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2020 có chủ đề: “30 năm ứng phó và cơ hội chấm dứt đại dịch AIDS tại Việt Nam”.

Diễu hành hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống HIV/AIDS. Ảnh: Thành Chung

* Thời gian gần đây, tại Nghệ An hàng loạt vụ việc mua bán động vật hoang dã, động vật quý hiếm bị bắt giữ, với số lượng hàng trăm cá thể được thu giữ. Trong khi đó, ở trên các trang mạng xã hội, việc rao bán động vật hoang dã vẫn diễn ra công khai.