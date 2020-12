Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 29/12

* Ngày 29/12, Hội nghị Chính phủ với các địa phương bước sang ngày làm việc thứ hai và bế mạc dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ cùng các Phó Thủ tướng Chính phủ. Chủ trì tham dự hội nghị tại điểm cầu Nghệ An có đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu lên 10 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021. Trước hết, khẳng định tầm quan trọng đặc biệt của tinh thần quyết tâm, sự nỗ lực, ý chí vươn lên mạnh mẽ, khát vọng xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng. Thủ tướng nhấn mạnh: “Không có tâm huyết thì không có sáng tạo; không có tâm huyết thì không vượt khó, lăn xả, hy sinh để làm việc, để từng bộ, từng ngành, từng địa phương phát triển”.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

* Chiều 29/12, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An và Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp tổ chức cuộc họp thảo luận về kế hoạch tổ chức hội nghị tổng kết, vinh danh các tập thể, cá nhân đã có nhiều thành tích trong vận động, ủng hộ các chương trình an sinh xã hội trong năm 2020 và phát động ủng hộ “Tết vì người nghèo - Xuân Tân Sửu 2021”. Theo dự kiến, tỉnh Nghệ An sẽ tổ chức vinh danh các doanh nghiệp, nhà hảo tâm có nhiều đóng góp trong công tác an sinh xã hội.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Mai Hoa

* Sáng 29/12, UBND tỉnh tổ chức họp Hội đồng thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn NTM tỉnh để thảo luận, xét công nhận 34 xã đạt chuẩn NTM năm 2020 và 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2020. Kết quả bỏ phiếu, Hội đồng thẩm định NTM tỉnh đã công nhận 34 xã đủ điều kiện trình Chủ tịch UBND tỉnh ký quyết định xã đạt chuẩn NTM năm 2020 và 2 xã đạt NTM nâng cao.

Toàn cảnh buổi họp. Ảnh: Xuân Hoàng

* Đêm hội 'sắc Xuân miền Tây' sẽ được tổ chức tại Tân Kỳ. Đó là nội dung được kết luận tại hội nghị triển khai Kế hoạch số 749/KH-UBND, ngày 18/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc tổ chức Đêm hội sắc xuân miền Tây năm 2021. Cuộc họp do Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức ngày 29/12. Đây là lần thứ 8 Đêm hội sắc Xuân miền Tây, một sự kiện Văn hóa đặc sắc dành cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An được luân phiên tổ chức hằng năm ở 11 huyện miền núi dịp Tết đến Xuân về.

Toàn cảnh cuộc họp. Ảnh: Bích Hậu

* Chiều 29/12, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển du lịch Nghệ An giai đoạn 2011 – 2020 và triển khai nhiệm vụ phát triển du lịch năm 2021.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham luận xoay quanh vấn đề tìm giải pháp để đẩy mạnh tăng trưởng du lịch; đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch; duy trì hoạt động của các cơ sở lưu trú; vai trò của các doanh nghiệp lữ hành trong phát triển du lịch…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long trao Cờ Thi đua năm 2020 của UBND tỉnh cho lãnh đạo Sở Du lịch. Ảnh: Công Kiên

* Nhằm bổ sung kiến thức, cập nhật thông tin thời sự, nhất là các vấn đề quốc tế cho đội ngũ làm công tác tuyên truyền, chiều 29/12, Báo Nghệ An đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề với sự tham gia, trao đổi, trò chuyện của PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược - Bộ Công an.

Theo Thiếu tướng Lê Văn Cương, đại dịch Covid-19 đã đẩy thế giới đứng trên bờ vực suy thoái, phơi bày sự yếu kém của nhiều chính phủ, quốc gia trong việc điều hành, quản trị đất nước trong bối cảnh xảy ra thảm họa. Các quốc gia như: Mỹ, Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thụy Điển… cho thấy sự lúng túng trong ứng phó, xử lý đại dịch, những tồn tại, hạn chế trong mối liên kết giữa các quốc gia …

Quang cảnh buổi sinh hoạt chuyên đề. Ảnh: Quốc Sơn

* Chiều 29/12, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tổ chức hội nghị tổng kết năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Dịp này, Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba đồng chí Võ Trọng Phú - Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông. Bộ TT&TT trao Bằng khen cho 2 tập thể; Giám đốc Sở TT&TT trao Giấy khen cho các tập thể và cá nhân có đóng góp xuất sắc cho ngành TT&TT năm 2020.

Giám đốc Sở TT&TT trao Huân chương Lao động hạng Ba cho đồng chí Võ Trọng Phú. Ảnh: Lê Thanh

* Bắt nhóm thanh niên tổ chức 'bay lắc' trong khách sạn tại TP Vinh. Đêm 28/12, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ, Công an TP. Vinh tiến hành kiểm tra tại phòng 1004, khách sạn T.T, thuộc phường Hưng Dũng, TP Vinh, phát hiện 6 đối tượng đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.