Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 29/3

(Baonghean.vn) - Quốc hội bước vào tuần làm việc thứ hai; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An chủ trì giao ban khối Nội chính; Tìm hướng tháo gỡ khó khăn cho tàu 67; Nghệ An đạt chuẩn phổ cập tiểu học mức độ 3; Nữ sinh nghèo đạt thủ khoa học sinh giỏi môn Lịch sử và Địa lý; 3 thanh niên “bốc đầu” xe khoe chiến tích trên Tik Tok bị phạt 30 triệu đồng… là một số nội dung thu hút sự quan tâm của dư luận được đăng tải trên Báo Nghệ An điện tử ngày 29/3.