Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 29/4

* Sáng 29/4, đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị giao ban khối Nội chính của tỉnh. Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy lưu ý một số vấn đề cần được các cấp, ngành tiếp tục quan tâm như đảm bảo an ninh, an toàn cho bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, phát hiện xử lý tình trạng tổ chức truyền đạo trái pháp luật liên quan Hội thánh Đức Chúa trời Mẹ; kiểm soát chặt chẽ tình hình nhập cảnh trái phép qua biên giới...

Đồng chí Nguyễn Văn Thông chủ trì hội nghị. Ảnh: Hoài Thu

* Sáng 29/4, UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc với các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan để nghe báo cáo tiến độ triển khai lập Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và các kết quả nghiên cứu về các Quy hoạch tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu tất cả người đứng đầu các ngành, địa phương phải chịu trách nhiệm và trực tiếp tham gia vào công tác xây dựng quy hoạch. Đồng thời, phải xác định đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh kết luận tại cuộc họp. Ảnh: Phạm Bằng

* Chiều 29/4, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2021. Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh đánh giá cao công tác chuẩn bị của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh cho nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2021. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ này, trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các ban, sở, ngành, địa phương tập trung vào 5 nội dung.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trực tiếp đi kiểm tra công tác quy hoạch, tiến độ xây dựng các hạng mục trong Sở Chỉ huy diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh. Ảnh tư liệu

* N gày 29/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An ban hành gày 29/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An ban hành Thông báo số 237-TB/TU về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 và yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc chỉ đạo nêu trên.

* Sáng 29/4, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và triển khai Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 cho đoàn viên, thanh niên trên toàn tỉnh.

Các đại biểu được quán triệt nhiều nội dung cốt lõi, nhận thức mới, tư duy mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: Thanh Quỳnh

* Theo thống kê sơ bộ, lượng người về Nghệ An dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 dự kiến là 10 nghìn. Các nhà xe, ga tàu hiện đang tập trung các biện pháp phòng dịch để đảm bảo an toàn phòng dịch Covid-19. Hiện dịch bệnh tại Nghệ An đang được lực lượng chức năng kiểm soát tốt, các bước phòng dịch tại nhà ga, bến tàu, khu chợ và nơi công cộng được tiến hành nghiêm túc nên nhiều khách du lịch đã chọn Nghệ An là điểm đến dịp này.

Các bước kiểm tra y tế khi khách xuống ga Vinh được thực hiện nghiêm túc. Ảnh: Quang An

* Trước tình hình dịch Covid-19 tại Lào đang bùng phát trở lại với hơn 500 ca nhiễm, trong đó có 13 bệnh nhân là người Việt Nam, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tăng cường phối hợp cùng chính quyền địa phương các xã biên giới tổ chức tuyên truyền cho người dân các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, kịp thời phát hiện tố giác các trường hợp xuất, nhập cảnh trái phép.

Tại xã Nậm Cắn (Kỳ Sơn), các tổ công tác đến từng nhà phát khẩu trang y tế, tờ rơi, tuyên truyền cho người dân hiểu về dịch bệnh, cách thức phòng tránh trước nguy cơ dịch Covid-19. Ảnh: Thành Cường

* Trong diễn biến liên quan, sáng 29/4, lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An thông tin: Nghệ An đã có ca dương tính thứ 4 với virus SARS-CoV-2. Trường hợp này là công dân nhập cảnh về từ Nhật Bản vào ngày 14/4, được cách ly tại khách sạn Mường Thanh Con Cuông.