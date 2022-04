Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 29/4

* Sáng 29/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 4. Tại cuộc làm việc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe và cho ý kiến về thuyết minh Đề án “Địa chí tỉnh Nghệ An đương đại”; cho ý kiến vào dự thảo Đề án Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026; nghe và cho ý kiến vào một số nội dung Đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Quỳnh Lưu thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn năm 2050; phương án phân bổ kinh phí từ nguồn vốn Chính phủ hỗ trợ khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai năm 2021;…



Toàn cảnh cuộc làm việc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

* UBND tỉnh Nghệ An vừa ra Thông báo Kết luận của đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc về công tác giải phóng mặt bằng Dự án đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An. Theo đó, nếu địa phương nào không hoàn thành công tác GPMB theo tiến độ thì Chủ tịch UBND huyện đó phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Toàn cảnh cuộc làm việc của Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông đoạn qua tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

* Kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4, ngày Quốc tế Lao động 1/5 và ngày Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 7/5, khắp các làng quê, phố huyện trong tỉnh đã rực rỡ cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu...

Cờ Tổ quốc, cờ Đảng, hồng kỳ, băng rôn khẩu hiệu chào mừng ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, ngày Quốc tế Lao động 1/5 trước trụ sở UBND huyện Anh Sơn. Ảnh: Hữu Trung

* Từ 0h00 đến 24h các ngày 30/4 và 01/5/2022, không thực hiện các công việc cắt điện trên lưới làm mất điện khách hàng, trừ trường hợp xử lý sự cố đột xuất. Đó là chỉ đạo của Công ty Điện lực Nghệ An tới các đơn vị trực thuộc về việc vận hành hệ thống điện an toàn, ổn định trong các ngày lễ 30/4, 1/5.

Công ty Điện lực Nghệ An sửa chữa, xử lý khiếm khuyết trên lưới điện bằng công nghệ Hotline để giảm thiểu thời gian mất điện, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng.

* Công an huyện Anh Sơn cho biết, đơn vị này đã xác định được tài xế gây tai nạn khiến một phụ nữ bị thương nặng rồi bỏ trốn xảy ra vào sáng cùng ngày. Người này bị phát hiện khi đang đưa xe ô tô đi sửa sau vụ tai nạn.