Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 29/6

* Không điều chỉnh chỉ tiêu kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm cho dù Nghệ An vừa trải qua một giai đoạn rất khó khăn do dịch Covid-19. Đây là quan điểm chỉ đạo được Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý nhấn mạnh tại phiên họp tháng 6 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Theo đó, trong 6 tháng qua, Nghệ An đã triển khai các giải pháp nỗ lực thực hiện “mục tiêu kép” là vừa phòng, chống dịch, vừa thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) ước tăng 2,69%, trong đó khu vực nông, lâm, thủy sản tăng 4,98%; khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 5,11% (riêng công nghiệp chỉ tăng 1,58%, xây dựng tăng 9,47%); khu vực dịch vụ tăng 0,2%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm bằng 99,41% so với cùng kỳ năm 2019. Thu ngân sách ước thực hiện hơn 6.964,5 tỷ đồng, đạt 45,8% dự toán và bằng 94,4% so với cùng kỳ năm 2019.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì phiên họp tháng 6 của BTV Tỉnh ủy. Ảnh: Thành Duy

Tại cuộc họp, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã bàn nhiều giải pháp nhằm thực hiện các mục tiêu từ nay đến cuối năm, trong đó xác định 3 trọng tâm chính là: sẵn sàng ứng phó với tình huống xấu của dịch Covid -19; khôi phục, phát triển kinh tế và tập trung chỉ đạo đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Chiều cùng ngày Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho ý kiến kế hoạch giao số người làm việc hưởng lương từ ngân sách năm 2021.

* Cũng liên quan đến thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của Nghệ An, chiều 29/6, Cục Thống kê tỉnh đã tổ chức họp báo công bố số liệu thống kê 6 tháng đầu năm 2020. Theo đánh giá của Cục Thống kê, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm của Nghệ An (GRDP) 6 tháng đầu năm 2020 ở mức 2,69% được coi là mức tăng thấp nhất của 6 tháng các năm trong giai đoạn 2011-2020. Tuy nhiên mức tăng trưởng này cao hơn mức bình quân chung của cả nước (1,81%) đạt mức tăng trưởng khá của cả nước và khu vực Bắc Trung bộ.

Quang cảnh cuộc họp báo. Ảnh: Thanh Lê

* Chiều 29/6, đại biểu Quốc hội gồm các ông, bà: Nguyễn Thanh Hiền – Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Vân Chi - Ủy viên Ủy ban Tài chính và Ngân sách của Quốc hội; Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Tư lệnh Quân khu IV đã có cuộc tiếp xúc cử tri các xã Diễn Quảng, Diễn Nguyên, Diễn Hạnh, Minh Châu (huyện Diễn Châu).

Tại hội nghị, cử tri đã đề cập đến nhiều vấn đề phát sinh từ thực tiễn như: sản xuất nông nghiệp gặp khó khăn, hiệu quả thấp dẫn đến tình trạng nông dân bỏ ruộng nhiều. Hệ thống hạ tầng phục vụ sản xuất yếu kém, thiếu đồng bộ; Đề xuất các cơ quan có thẩm quyền tạo điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các trường hợp cấp trái thẩm quyền; các chính sách đất ở cho nông dân. Các vấn đề liên quan đến việc bố trí, sắp xếp cán bộ cho các đơn vị hành chính mới hình thành sau sáp nhập cũng được cử tri phản ánh.

Cử tri Trần Niết (xã Châu Minh) kiến nghị Quốc hội, Chính phủ quan tâm sắp xếp, kiện toàn bộ máy ở các đơn vị hành chính sáp nhập. Ảnh: Mai Hoa

Ông Nguyễn Thanh Hiền – Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cho biết, sẽ tổng hợp tất cả các phản ánh, kiến nghị, đề xuất của cử tri, trên cơ sở đó phân loại nhóm theo chức năng, thẩm quyền và trách nhiệm giải quyết để có văn bản kiến nghị đến Quốc hội, Chính phủ và tỉnh.

Riêng về các kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tiếp tục giám sát đầy đủ để đảm bảo các vấn đề cử tri nêu được giải quyết.

* Sáng 29/6 UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ Công bố thành lập và bổ nhiệm lãnh đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Nghệ An. Ban quản lý này được thành lập trên cơ sở hợp nhất 5 ban quản lý dự án của tỉnh gồm: Ban quản lý các dự án xây dựng dân dụng và kỹ thuật hạ tầng đô thị; Ban quản lý dự án bảo tồn, tôn tạo Khu di tích lịch sử văn hóa Kim Liên gắn với phát triển du lịch; Ban quản lý dự án các công trình văn hóa; Ban quản lý các dự án xây dựng công trình y tế; Ban quản lý các dự án chuyên ngành giáo dục và đào tạo. Các ông Nguyễn Mẫu Lương và Lê Văn Trung được bổ nhiệm chức vụ - Quyền Giám đốc và Phó Giám đốc Ban quản lý dự án.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa trao quyết định thành lập và bổ nhiệm lãnh đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Nghệ An. Ảnh: Nguyên Sơn

* Sáng 29/6, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội thảo đánh giá kết quả công tác bảo tồn, khai thác và phát triển nguồn gen của tỉnh Nghệ An giai đoạn 2014-2020 và xây dựng định hướng giai đoạn 2021- 2025.

Thực hiện nhiệm vụ bảo tồn nguồn gen giai đoạn 2014- 2020, Nghệ An đã thu thập 40 nguồn gen quý, hiếm, là những nguồn tài nguyên cây trồng, vật nuôi và dược liệu quý báu không những có giá trị về mặt nghiên cứu khoa học mà còn có giá trị rất lớn về phát triển KT- XH tại địa phương nơi có nguồn gen.

Tại hội thảo, nhiều thông tin cũng đã được đưa ra thảo luận như: Đánh giá kết quả thực hiện đề án khung quỹ gen cấp bộ, cấp tỉnh; kết quả và giải pháp nghiên cứu, bảo tồn, khai thác và phát triển nguồn gen cây dược liệu, nguồn gen cây trồng; duy trì, đánh giá và phát triển nguồn gen cây lương thực, cây ăn quả và thủy sản.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Quang An

* Những ngày vừa qua, dư luận trong tỉnh hướng sự quan tâm của mình tới các lực lượng đang hàng ngày, hàng giờ túc trực, ứng cứu các vụ cháy rừng xảy ra tại địa bàn xã Diễn Lợi, huyện Diễn Châu. Tại đây ngọn lửa được khống chế. Tuy nhiên đến chiều 29/6 các đám cháy đã bùng phát tại khu vực xóm 15 xã Diễn Phú. Khu vực cháy là rừng thông, nằm trên đỉnh nên công tác tiếp cận khó khăn. Hạt kiểm lâm Diễn Châu có mặt và huy động lực lượng tại chỗ đến ứng phó. Đồn Biên phòng Diễn Thành cũng đã cử hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường phối hợp với các lực lượng, chính quyền địa phương và người dân để dập lửa.

Các lực lượng làm đường băng ngăn lửa lây lan. Ảnh: CTV

* Phá án trong đêm bắt đối tượng mang 3kg ma túy đá từ biên giới vào Nghệ An. Vào khoảng 3h30' ngày 29/6/2020 tại khu vực cầu Châu Kim, thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An, Phòng PC04 triển khai lực lượng phá thành công Chuyên án 668X bắt quả tang đối tượng Và Bá Xê (SN 1995) trú tại xã Hữu Khuông, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”, thu giữ 3 kg ma túy đá. Vào đầu tháng 6/2020, Xê là đối tượng đã được phòng Cảnh sát ma túy (Công an Nghệ An) theo dõi vì có nhiều hoạt động liên quan đến mua bán trái phép chất ma túy. Đây là đối tượng còn trẻ nhưng hoạt động phạm tội rất tinh vi xảo quyệt, thường xuyên thay đổi phương thức liên lạc cũng như địa điểm giao dịch ma túy.