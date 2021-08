Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 29/8

* Chiều 29/8, đồng chí Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An cùng đoàn công tác của tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống Covid-19 tại huyện Quỳnh Lưu.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông cùng đoàn công tác kiểm tra tại một điểm cách ly tập trung ở xã An Hòa- Quỳnh Lưu. Ảnh Nguyễn Hồng Tuấn

* Ở nhiều địa phương đang thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ để phòng, chống dịch Covid-19 đã bắt đầu vào vụ thu hoạch lúa mùa. Để kịp thời giúp nông dân các địa phương vùng cách ly xã hội theo Chỉ thị 16, những ngày qua, lực lượng vũ trang đã phối hợp với các đội tình nguyện ra đồng thu hoạch lúa, đảm bảo thời vụ.

Với phương châm thu hoạch "cuốn chiếu", lực lượng vũ trang thực hiện cùng nhau thu hoạch lúa mùa giúp người dân ở vùng xanh trước, sau đó đến vùng đỏ. Trong đó, ưu tiên hỗ trợ những gia đình chính sách, hộ khó khăn trước. Ảnh: Trọng Kiên

* Để kiểm soát, phòng, chống dịch hiệu quả, ngành Y tế phối hợp với lực lượng chức năng, chính quyền địa phương tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc ở "vùng đỏ" của thành phố Vinh và thị xã Cửa Lò.

Từ 15 giờ chiều 28/8, Sở Y tế tiếp tục phối hợp cùng thành phố Vinh tổ chức lấy mẫu gộp test nhanh lần 2 cho người dân 4 phường, xã có nguy cơ cao. Ảnh: Thành Chung

* Sáng 29/8, một lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An cho biết, đơn vị này đã có công văn phản hồi TP. Vinh về việc tổ chức tiêm vắc-xin cho các đối tượng ngoài thành phố. Sở Y tế không đồng ý đề xuất cho người ngoài vào TP. Vinh để tiêm vắc-xin. Thay vào đó, sở sẽ chuyển vắc-xin cho các trường hợp không đến được điểm tiêm trên địa bàn TP. Vinh theo kế hoạch, có nhu cầu chuyển địa điểm về các huyện, thị xã.

Tính đến nay, toàn tỉnh Nghệ An đã tiêm 167.228 mũi vắc-xin phòng Covid-19, trong đó có hơn 23.000 người đã tiêm đủ 2 mũi. Ảnh: Tiến Hùng

* Trong diễn biến liên quan, lực lượng chức năng đã phát hiện trường hợp lợi dụng xe cứu thương để vận chuyển khách mùa dịch.

Lực lượng chức năng lập biên bản các trường hợp vi phạm. Ảnh: CACC

* Ngày 29/8, Công an xã Hùng Sơn, huyện Anh Sơn cho biết, đơn vị vừa tham mưu chính quyền địa phương ra quyết định xử phạt hành chính 7 trường hợp rủ nhau đi câu cá, không chấp hành các quy định về phòng, chống dịch bệnh.

7 công dân bị lực lượng chức năng phát hiện đi câu cá trong thời gian giãn cách xã hội. Ảnh: Hồng Ngọc

* Ngày 29/8, Công an huyện Diễn Châu cho biết: Cơ quan CSĐT Công an huyện vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với chị H. T. H (SN 1973), trú tại xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu, để điều tra, làm rõ hành vi “chống người thi hành công vụ” khi không chịu chấp hành đi cách ly phòng dịch. Sự việc xảy ra ngày 23/8/2021.