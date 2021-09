Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 29/9

* Sáng 29/9, tại TP. Vinh, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị lần thứ 6. Hội nghị đã cho ý kiến vào dự thảo 2 nghị quyết thuộc thẩm quyền của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành và nội dung điều chỉnh Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Toàn cảnh Hội nghị lần thứ 6 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XIX. Ảnh: Thành Duy

* Sáng 29/9, tại huyện Con Cuông, Sở Du lịch Nghệ An tổ chức Tọa đàm và ký kết hợp tác phát triển du lịch sinh thái gắn với bảo vệ và phát triển rừng vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong khuôn khổ hoạt động của dự án GEF.

Các doanh nghiệp du lịch, hợp tác xã và các hộ gia đình đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác trong hoạt động du lịch. Ảnh: Công Kiên

* Tập đoàn Zuru (New Zealand) kết nối để đầu tư dự án 400 triệu USD vào Nghệ An. Đó là thông tin được Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Nghệ An (NAPC) cung cấp tại Hội nghị trực tuyến, kết nối đầu tư với Tập đoàn Zuru (New Zealand) sáng 29/9 tại TP Vinh.

Đại diện Tập đoàn Zuru từ New Zealand và Chi nhánh tại Trung Quốc giới thiệu về năng lực đầu tư của Tập đoàn. Ảnh: Nguyễn Hải

* Sáng ngày 29/9, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Nghệ An thông tin: Trong 12 giờ qua (từ 18h00 ngày 28/9 đến 06h00 ngày 29/9), Nghệ An không ghi nhận ca dương tính mới với Covid-19.

Xét nghiệm Covid-19. Ảnh minh họa: Thành Cường

* Vừa qua, mưa lũ gây ngập lụt khiến ở huyện Quỳnh Lưu đã ảnh hưởng nặng nề đến đời sống dân sinh và tình hình sản xuất của bà con. Hiện nay, tranh thủ thời tiết nắng ráo, nước đã rút, nông dân trên địa bàn huyện đang tập trung khắc phục để chuẩn bị cho vụ sản xuất.

Bà con ở các xã bãi ngang huyện Quỳnh Lưu đang tập trung xuống đồng chuẩn bị cho vụ sản xuất rau màu. Ảnh: Việt Hùng

* Trong sáng 29/9, TP.Vinh chính thức cho phép hoạt động trở lại 9 khu chợ bao gồm: chợ Đỉn (phường Hưng Dũng), chợ Quán Lau, chợ Mới Trường Thi, chợ Đước, chợ Phong Toàn, chợ Cầu Kênh Bắc, chợ Đội Cung, chợ Đông Vĩnh và chợ Trụ (xã Hưng Hòa). Như vậy, số chợ được hoạt động trở lại trên địa bàn TP.Vinh đến thời điểm hiện nay là 17/26 chợ.

Lực lượng chức năng đã có mặt từ sớm để kiểm soát người ra vào tại chợ Mới Trường Thi. Ảnh: Q.A

* Ngày 28/9, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Văn Cường (SN 1991), trú xã Tân Việt, thị xã Đông Triều (tỉnh Quảng Ninh) về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”. Xét thấy khối lượng ma túy mà bị cáo vận chuyển là đặc biệt lớn, HĐXX tuyên phạt Trần Văn Cường án tử hình về tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy".