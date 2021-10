Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 3/10

* Sáng 3/10, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh tổ chức Lễ phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021.

Đại diện các đơn vị trao học bổng cho học sinh tỉnh Nghệ An. Ảnh: MH

* Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Nghệ An thông tin: Trong 24 giờ qua (từ 18h00 ngày 2/10 đến 18h00 ngày 3/10), Nghệ An ghi nhận 10 ca dương tính mới với Covid-19. Tất cả bệnh nhân (BN) đã được cách ly từ trước.

Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Ảnh: Thành Cường

* Các địa phương trên địa bàn Nghệ An đang tích cực khắc phục các công trình thủy lợi hư hỏng sau đợt mưa lũ vừa qua, nhằm sớm giúp người dân ổn định sản xuất.

Huy động thiết bị máy móc san gạt mở rộng tràn Khe Chùa xóm 6, xã Phúc Thành (Yên Thành). Ảnh: Văn Trường

* Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An, Huyện đoàn Thanh Chương phối hợp tổ chức Ngày hội “Thanh thiếu nhi với văn hóa giao thông” với chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật, đảm bảo trật tự an toàn giao thông” tại Trường THPT Nguyễn Cảnh Chân.

Tổ chức phổ biến kiến thức pháp luật về an toàn giao thông cho các em học sinh tại Trường THPT Nguyễn Cảnh Chân. Ảnh: Thanh Quỳnh

* Ngày 3/10, Công an huyện Quỳnh Lưu cho biết, đơn vị vừa tiến hành khởi tố thêm 5 bị can trong 2 vụ án “Giả mạo trong công tác”. Hiện, Công an huyện Quỳnh Lưu đang củng cố hồ sơ, tiếp tục mở rộng điều tra 2 vụ án này.

Cơ quan chức năng tống đạt quyết định khởi tố đối với các bị can: Nguyễn Bỉnh Khảng, Hoàng Văn Chắt (áo sọc trắng). Ảnh: Bình Nguyên

* Đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự, Công an TP. Vinh phối hợp với phòng PC06, Công an tỉnh Nghệ An đã bắt quả tang nhóm thanh, thiếu niên tụ tập điều khiển xe máy vi phạm an toàn giao thông, gây mất trật tự xã hội trên địa bàn TP.Vinh.