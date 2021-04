Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 3/4

* Sáng 3/4, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ, công bố Quyết định của Bộ Chính trị phân công đồng chí Đinh Tiến Dũng làm Bí thư Thành ủy Hà Nội.



Xuất phát từ vai trò, vị trí quan trọng của Thủ đô Hà Nội; để bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện, thường xuyên, liên tục của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Trung ương Đảng đối với Thành ủy Hà Nội, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố, Bộ Chính trị thống nhất cao, quyết định điều động, phân công đồng chí Đinh Tiến Dũng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Tài chính giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội, nhiệm kỳ 2020-2025.

* Ngày 31/3, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 42/2021/NĐ-CP về quy định xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy.

Một trong những nội dung của Nghị định số 42 là cho phép HĐND cấp tỉnh được quyết định về số lượng, mức phụ cấp đối với Công an xã bán chuyên trách, đó là một trong những nội dung của Nghị định số 42/2021/NĐ-CP về quy định xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy.

Công an xã Nghĩa Dũng, huyện Tân Kỳ (Nghệ An) thực hiện công tác dân vận tại cơ sở. Ảnh tư liệu: Tiến Hùng

*Người đàn ông bị bắt khi chở hơn 2 tạ ma túy.

Lúc này, trên xe chỉ có một mình tài xế này. Kiểm tra trong xe, lực lượng chức năng phát hiện gần 230 kg ma túy các loại.

Cũng theo nguồn tin của Báo Nghệ An, vụ bắt giữ này nằm trong một chuyên án ma túy lớn, do Bộ Công an và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An. Chiếc xe này xuất phát từ một xã biên giới của huyện Thanh Chương.

Nguồn tin của Báo Nghệ An cho biết, rạng sáng 3/4, một chiếc xe 7 chỗ do người đàn ông trú ở tỉnh Lào Cai điều khiển chạy trên Quốc lộ 1A theo hướng từ TP. Vinh - Hà Nội. Khi đến địa phận thị xã Hoàng Mai, đang dừng xe tại trạm thu phí để mua vé thì bị lực lượng chức năng khống chế.