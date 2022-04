Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 3/4

* Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025, quy định về nguyên tắc làm việc, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc và quan hệ phối hợp công tác của Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025.

Ảnh minh họa: Sách Nguyễn

* Khi có chủ trương mở rộng đường cứu hộ vùng lũ, đảm bảo an ninh quốc phòng huyện Nghĩa Đàn đi qua xã Nghĩa Lâm, Nghĩa Đàn dài gần 9 km, tất cả các hộ dân với gần 100% đồng bào dân tộc thiểu số có đất liên quan đến giải phóng mặt bằng đã đồng thuận hiến tặng.

Nhiều gia đình tình nguyện phá cổng, tường rào đã xây kiên cố. Ảnh: Đinh Thùy

* UBND thị xã Cửa Lò đã triển khai xây dựng và thực hiện đề án “Bảo tồn, phát triển và quảng bá hoa cúc biển” giai đoạn 2022 - 2025 với mục tiêu: xây dựng hoa cúc biển trở thành loài hoa đặc trưng và là một trong những biểu tượng của du lịch Cửa Lò.

Cúc biển ở Cửa Lò. Ảnh: Thành Cường

* Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Nghệ An thông tin: Từ 18h00 ngày 02/4/2022 đến 06h00 ngày 03/4/2022, Nghệ An ghi nhận 1.012 ca dương tính mới với Covid-19. Trong đó có 230 ca cộng đồng, 782 ca đã được cách ly từ trước (782 ca là F1).

Test nhanh Covid-19. Ảnh: Thành Cường

* Là khu chợ lớn nhất trên địa bàn tỉnh Nghệ An, tuy nhiên, hiện chợ Vinh có hàng ngàn m2 diện tích bỏ trống, nhiều hạng mục xuống cấp, mất vệ sinh...

Những năm qua, chỉ có tầng 1, tầng 2 của chợ Vinh là có hoạt động kinh doanh, buôn bán, riêng tầng 3 từ khi chợ đi vào khai thác chưa phát huy tác dụng, không có người thuê nên hiện bị bỏ trống. Ảnh: P.V

* Công an thành phố Vinh cho biết, đơn vị vừa phá chuyên án về ma túy, bắt 01 đối tượng, thu giữ 01kg ma túy ketamine. Điều đáng nói, các đối tượng thực hiện vận chuyển ma túy qua đường hàng không từ nước ngoài về Nghệ An.