Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 3/5

* Nhận xét về đồng chí Phan Đăng Lưu, Đại tướng Võ Nguyên Giáp từng nói: "Đó là người cộng sản lỗi lạc, mẫu mực"; Tổng Bí thư Lê Duẩn cho rằng: "Đồng chí Phan Đăng Lưu là một trí thức cách mạng tiêu biểu"; Nhà thơ Tố Hữu khẳng định: "Phan Đăng Lưu là nhà lãnh đạo lỗi lạc, trí tuệ uyên bác, tác phong giản dị, gần gũi, có sức lôi cuốn lớn lớp trí thức như chúng tôi...".

* Trong 4 ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Nghệ An đón khoảng 712.000 lượt khách du lịch, doanh thu từ dịch vụ du lịch ước đạt 855 tỷ đồng. Tính đến chiều 3/5, các hoạt động kinh doanh và tham quan, du lịch đều được kiểm soát, không có vi phạm gì đáng tiếc xảy ra. Công tác an ninh, trật tự được đảm bảo, các khu điểm du lịch tổ chức đón tiếp, phục vụ du khách an toàn về người và tài sản.

Ảnh: Lao Thanh Chương

* Tăng mức cho vay học sinh, sinh viên; từ ngày 21/5 có thể đăng ký xe máy tại công an xã, xe ô tô tại công an huyện; hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số chuyển đổi nghề... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2022.

Từ ngày 21/5, đăng ký xe máy tại công an xã, xe ô tô tại công an huyện. Ảnh minh họa

* Chuyển đổi số là một trong những giải pháp giúp doanh nghiệp vượt qua khó thách thức “hậu” đại dịch Covid-19. Tại Nghệ An, từ những mô hình, giải pháp có tính thử nghiệm dò đường của một vài doanh nghiệp, chuyển đổi số đã trở thành xu thế tất yếu mang lại thành công.



Cán bộ Phòng bán hàng Công ty Xi măng Hoàng Mai trực xử lý biên lai, thủ tục bán hàng để xe hàng xuất bán. Ảnh: Nguyễn Hải

* Theo báo cáo của Phòng Cảnh sát giao thông (Công an Nghệ An), trong 4 ngày của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông, làm 1 người chết, 1 người bị thương.

Lực lượng Cảnh sát giao thông đã tổ chức 300 ca tuần tra kiểm soát với 1.486 lượt CBCS tham gia, lập biên bản 735 trường hợp; xử phạt 347 trường hợp, nộp ngân sách nhà nước 266.105.000 đồng; Tước giấy phép lái xe 38 trường hợp; Tạm giữ: 5 ô tô; 126 mô tô.