Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 3/6

* Đảng bộ Trường Đại học Vinh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXXII nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự và chỉ đạo Đại hội, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị Trường Đại học Vinh cần thực hiện tốt sứ mệnh là cơ sở giáo dục - đào tạo chất lượng cao; trung tâm đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ hàng đầu Bắc Trung Bộ và cả nước; luôn hướng tới sự thành đạt của người học, thực sự là nơi "tạo dựng tương lai cho tuổi trẻ”.

Các đảng viên bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ Trường Đại học Vinh khóa XXXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh tư liệu Thanh Lê

* Huyện ủy Kỳ Sơn tổ chức lễ công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An điều động, chỉ định đồng chí Nguyễn Hữu Minh - Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) tham gia BCH Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy, giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy Kỳ Sơn, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Hữu Minh. Ảnh tư liệu Lữ Phú * S ẽ bảo vệ thi công giải phóng mặt bằng khu công nghiệp WHA Industrial Zone Nghệ An. UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo số 272 ngày 27/5, giao UBND huyện Nghi Lộc tuyên truyền, vận động 3 hộ dân xóm 4, xã Nghi Thuận bàn giao mặt bằng trước ngày 10/6/2020. Quá thời hạn này nếu các hộ dân vẫn không bàn giao mặt bằng, UBND huyện Nghi Lộc có phương án bảo vệ thi công báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/6/2020.

Cơ sở hạ tầng của khu công nghiệp đã đồng bộ chỉ còn một số vài hộ dân chưa đồng thuận trong GPMB. Ảnh tư liệu P.V

* Ngành Du lịch Nghệ An tổ chức đón đoàn khách nội địa với số lượng 500 người đến tham quan, nghỉ dưỡng trong thời gian 3 ngày 2 đêm tại Cửa Lò. Đây là đoàn khách có số lượng đông nhất đến Nghệ An kể từ sau đại dịch Covid-19, là tín hiệu tích cực cho thấy sự phục hồi của ngành Du lịch Nghệ An.

Lãnh đạo Sở Du lịch tiếp đón và tham gia Chương trình Team Building với đoàn khách du lịch. Ảnh tư liệu Công Khang

* Sau khi Trường THPT Nghi Lộc 2 chặt 2 cây đang xanh tốt tỏa bóng mát nằm ngay giữa sân trường vào thời điểm thời tiết nắng nóng, Sở GD&ĐT đã trực tiếp làm việc với nhà trường và khẳng định việc chặt cây lâu năm của nhà trường là chưa phù hợp, chưa đúng với tinh thần chỉ đạo của ngành. Sở đã đề nghị nhà trường rút kinh nghiệm và sớm có giải pháp để lựa chọn cây trồng thay thế hợp lý trong khuôn viên sân trường.

Cây xà cừ hàng chục năm tuổi ở Trường THPT Nghi Lộc 2 đã bị cắt tỉa gần hết các cành, lá. Ảnh: PV

* Thời tiết nắng nóng, nhu cầu về nước sinh hoạt tăng cao, tuy nhiên, hàng ngàn hộ dân ven biển tại Nghệ An lại đang đối mặt với tình trạng thiếu nước trầm trọng. Nhiều hộ dân đã phải mua từng bình nước để sử dụng qua ngày.

Rất nhiều hộ không có điều kiện nên phải mua từng bình nước lẻ với giá 10.000 đồng/bình để sử dụng cho sinh hoạt hàng ngày. Ảnh tư liệu Quang An

* Một phụ nữ ăn lá ngón tự tử đã được Quân y Đồn Biên phòng Tri Lễ (Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An) phối hợp y tế địa phương kịp thời cứu sống.

Quân y Đồn Biên phòng Tri Lễ (BĐBP Nghệ An) đang cứu chữa nạn nhân ăn lá ngón tự tử. Ảnh tư liệu Hùng Phong

* Mang thiết bị, máy móc lên các vườn đồi ở huyện Thanh Chương với lý do giúp dân cải tạo đất, nhưng thực chất là khai thác đá thạch anh trái phép mang đi bán, người đàn ông bị xử phạt hành chính 85 triệu đồng.