Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 3/6

(Baonghean.vn) - Hơn 36.000 thí sinh Nghệ An tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10; Cán bộ Bệnh viện Phổi Nghệ An lên đường chi viện cho Bắc Giang; Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An tiếp nhận ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19; Kết quả xét nghiệm của người đàn ông từ vùng giãn cách xã hội đến TP Vinh thăm cháu... là những thông tin nổi bật ngày 3/6.