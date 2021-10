Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 30/10

* Sáng 30/10, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự kiến kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025.



Tại phiên thảo luận, đại biểu Hoàng Minh Hiếu - Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, đại biểu đoàn Nghệ An nêu thực trạng và thể hiện sự trăn trở khi nhiều doanh nghiệp công nghệ đăng ký kinh doanh tại Singapore. Đại biểu Hiếu khẳng định nếu tình trạng này vẫn tiếp diễn sẽ ảnh hưởng đến việc thực hiện mục tiêu thúc đẩy đổi mới sáng tạo ở nước ta.

Buổi chiều Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự kiến quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 - 2025).

Các đại biểu tại điểm cầu Nghệ An theo dõi phiên họp đến từ các điểm cầu. Ảnh: Thành Duy

* Về đại dịch Covid-19, hôm nay, Nghệ An đối diện với những nguy cơ mới trong công tác phòng ngừa. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Nghệ An thông tin: Trong 12 giờ (Từ 18h00 ngày 29/10 đến 06h00 ngày 30/10), Nghệ An ghi nhận 10 ca dương tính mới với Covid-19 tại 06 địa phương (Quỳnh Lưu: 03, Hưng Nguyên: 02, Thái Hòa: 02, Diễn Châu: 01, Tương Dương: 01, TP Vinh: 01). Trong đó, có 3 ca cộng đồng (Thái Hòa: 02, TP Vinh: 01), 07 ca đã được cách ly từ trước (04 ca là F1, 03 ca từ các tỉnh miền Nam về).

Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 ở xã Châu Nhân, huyện Hưng Nguyên. Ảnh: TTYTHN

* Điều đáng lo ngại trong đợt dịch leo thang lần này là mặc dù mỗi ngày Nghệ An đều xuất hiện các F0 mới nhưng người dân vẫn tụ tập ăn uống, đặc biệt tại thành phố Vinh.

Quán lẩu nướng tại đường Cao Xuân Dục kín khách trong tối 29/10. Ảnh: Nguyên Châu

* Liên quan đến việc ăn nhậu, tập trung đông người trong bối cảnh dịch diễn biến phức tạp, ngày 30/10, Công an xã Lưu Sơn (Đô Lương) cho biết, trên địa bàn có 2 công dân vừa bị xử phạt vì vi phạm quy định phòng, chống dịch.

Trước đó, ngày 25/10, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Ban Công an xã Lưu Sơn đã tiến hành kiểm tra và phát hiện tại nhà anh Phạm Văn Dũng xóm Lưu Diên, xã Lưu Sơn có 2 người đang tổ chức uống rượu, trong đó có 1 người từ miền Nam về đang phải cách ly y tế tại nhà.

Lực lượng công an lập biên bản các công dân vi phạm quy định phòng chống dịch. Ảnh: Huy Khôi

* Ở một diễn biến ẩn chứa nhiều rủi ro khác, ngày 30/10, UBND phường Trung Đô (TP. Vinh) phát thông báo khẩn về địa điểm liên quan bệnh nhân Covid-19. Điều đặc biệt bệnh nhân là một phụ nữ làm nghề bán bánh mướt ăn sáng tại nhà. Phường Trung Đô đề nghị tất cả người dân đã từng đến mua đồ hoặc ăn sáng và tiếp xúc với bệnh nhân tại địa chỉ trên từ ngày 16/10 đến nay cần liên hệ ngay với trạm y tế gần nhất để được hỗ trợ.

Đoạn đường Lê Doãn Nhã gần quán bánh mướt đã bị phong tỏa. Ảnh: Tiến Hùng

* Ảnh hưởng của đợt mưa những ngày vừa qua, nước kênh Bến Hải dâng cao, dọc tuyến đường Thạch - Thanh - Lương đoạn qua xã Quỳnh Thanh (Quỳnh Lưu) xuất hiện tình trạng sạt lở, sụt lún nghiêm trọng. Vết sạt lở dài khoảng trên 100 mét, ăn sâu vào phần đường nhựa có chỗ khoảng trên 50 cm, đất sụt kéo bật cả các cọc tiêu ven đường, phần lan can đường bị nghiêng xuống kênh.

Tuyến đường qua xã Quỳnh Thanh, Quỳnh Lưu bị sạt lở nghiêm trọng. Ảnh: Văn Trường

* UBND tỉnh vừa ban hành quyết định thành lập Đoàn liên ngành kiểm tra hoạt động khoáng sản của doanh nghiệp và trách nhiệm của UBND cấp huyện trong công tác quản lý nhà nước về khoáng sản.

Đáng lưu ý, trong nội dung kiểm tra của Đoàn liên ngành gồm kiểm tra việc chấp hành pháp luật về khoáng sản, đất đai, môi trường, chấp hành thiết kế mỏ, an toàn lao động, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thì sẽ kiểm tra việc thực hiện nghĩa vụ tài chính, thuế và pháp luật khác có liên quan tại một số điểm khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.