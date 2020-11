Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 30/11

* Sáng 30/11, tại TP. Vinh, tỉnh Nghệ An phối hợp với Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học “Nghệ An - 990 năm hình thành và phát triển". Đây là sự kiện quan trọng, có ý nghĩa lịch sử, chính trị sâu sắc trong chuỗi các hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 990 năm Danh xưng Nghệ An (1030 - 2020).

Toàn cảnh Hội thảo khoa học "Nghệ An - 990 năm hình thành và phát triển". Ảnh: Thành Cường

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung khẳng định: Hội thảo khoa học “Nghệ An - 990 năm hình thành và phát triển” nhằm tái hiện diện mạo lịch sử; khẳng định vị trí, vai trò và những đóng góp to lớn của vùng đất và con người Nghệ An trong cuộc trường chinh dựng nước và giữ nước của dân tộc.

Đồng thời, tiếp tục khẳng định và tôn vinh các giá trị lịch sử, văn hóa, truyền thống yêu nước và cách mạng của quê hương Nghệ An, qua đó thể hiện tình cảm, đạo lý uống nước nhớ nguồn đối với các thế hệ ông cha đã có công dựng nước và giữ nước; góp phần gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của Nhân dân tỉnh Nghệ An trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Các đồng chí chủ trì Hội thảo. Ảnh: Thành Cường

* Trong khuôn khổ Hội thảo khoa học “Nghệ An - 990 năm hình thành và phát triển", GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đã có bài phát biểu quan trọng.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, lịch sử hình thành và phát triển vẻ vang của tỉnh Nghệ An chính là biểu tượng hết sức sinh động, hùng hồn của lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Là vùng đất địa linh nhân kiệt luôn có vị trí địa - chiến lược hết sức quan trọng trong suốt chiều dài lịch sử, nhất là trong thời đại Hồ Chí Minh, Nghệ An đã hun đúc nên những giá trị văn hóa, tinh thần quý báu, là điểm hội tụ tinh hoa làm đậm đà bản sắc Việt Nam: cần cù, sáng tạo trong lao động; anh hùng, dũng cảm trong chiến đấu và rất thông minh trong học tập; đẹp đẽ, trong sáng trong tình yêu quê hương, đất nước, góp phần to lớn định hình một Việt Nam, như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định, "chưa bao giờ có được cơ đồ, vị thế, uy tín như ngày nay", cùng cả nước đang tiếp tục lan tỏa hệ giá trị cao đẹp của dân tộc Việt Nam trên trường quốc tế.

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo. Ảnh: Thành Cường

Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh lưu ý, cần tiếp tục nghiên cứu toàn diện, thu thập thêm những lịch sử, văn hóa, khảo cổ... góp phần làm sâu sắc hơn quá trình hình thành và phát triển của tỉnh Nghệ An; để từ đó, có thêm những luận cứ khoa học thuyết phục nhằm tôn vinh và lan tỏa những giá trị lịch sử, truyền thống, văn hóa của vùng đất và con người Nghệ An, truyền những giá trị văn hóa, lịch sử thành những giá trị phát triển cho tỉnh, góp phần khẳng định mạnh mẽ những đóng góp to lớn của Nghệ An trong lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay.

* Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An trân trọng cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự tham gia nhiệt tâm của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu đang công tác ở các cơ quan Trung ương và ở địa phương, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa 2 đơn vị đồng chủ trì Đại học Quốc gia Hà Nội và tỉnh Nghệ An, các đơn vị đầu mối triển khai thực hiện: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn và Trường Chính trị tỉnh Nghệ An, các phóng viên báo chí đã góp phần quan trọng vào thành công của Hội thảo.



Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An khẳng định, Hội thảo khoa học “Nghệ An - 990 năm hình thành và phát triển” là hoạt động khoa học có ý nghĩa về nhiều mặt, khơi dậy trong cán bộ, đảng viên, chiến sỹ, Nhân dân trong toàn tỉnh lòng tự hào truyền thống vẻ vang của quê hương, vững tin, quyết tâm ở chặng đường phía trước.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Thành Cường

* Chiều 30/11, trong chương trình công tác tại Nghệ An, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội đã đến thăm, tặng quà, động viên gia đình thân nhân các liệt sỹ hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn tháng 10 vừa qua.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm hỏi, động viên chị Nguyễn Thị Anh, vợ liệt sỹ Đinh Văn Trung ở phường Bến Thủy (TP. Vinh). Ảnh: Thành Duy

Trong thời gian vừa qua, do ảnh hưởng liên tiếp của các cơn bão đã gây ra ngập lụt, lũ quét và sạt lở nghiêm trọng, làm cho nhân dân các tỉnh miền Trung, trong đó có nhân dân 5 tỉnh thuộc địa bàn Quân khu 4 chịu nhiều thiệt hại, đau thương và mất mát.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn, 35 cán bộ, chiến sỹ của Quân khu 4 đã anh dũng hy sinh để lại niềm tiếc thương vô hạn cho Đảng, Nhà nước Quân đội, gia đình đồng chí, đồng đội và Nhân dân.

Trong chuyến công tác tại Nghệ An, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn công tác đã trực tiếp đến gia đình thắp hương viếng liệt sỹ Nguyễn Cảnh Cường ở xã Nghi Liên (TP. Vinh) và liệt sỹ Đinh Văn Trung ở phường Bến Thủy (TP. Vinh). Hai liệt sỹ đều thuộc Lữ đoàn Thông tin 80, Quân khu 4 hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn tại Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Tại Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An, Chủ tịch Quốc hội đã trực tiếp gặp mặt, thăm hỏi, tặng quà cho thân nhân 27 gia đình liệt sỹ của Quân khu 4 hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn vừa qua.

Tại các gia đình đến thăm, cũng như trong cuộc gặp gỡ thân nhân 27 liệt sỹ, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân gửi lời chia buồn chân thành, sâu sắc với những hy sinh, mất mát của các gia đình; tri ân đối với các đồng chí đã ngã xuống.

*C hiều 30/11, đoàn công tác của Bộ NN&PTNT do đồng chí Hà Công Tuấn - Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và PTNT dẫn đầu đã về báo công, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Kim Liên.



Tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Kim Liên, đồng chí Hà Công Tuấn và các thành viên đoàn công tác của Bộ NN&PTNT thành kính dâng nén hương thơm và lẵng hoa tươi thắm lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và lòng kính trọng sâu sắc đối với Bác Hồ - vị lãnh tụ vĩ đại của Đảng và Nhân dân Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa kiệt xuất.

Đoàn đại biểu dâng hoa tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Kim Liên. Ảnh: Quang An

* Ngày 30/11, các đại biểu Quốc hội thuộc tổ đại biểu số 3 tiếp xúc cử tri thị xã Hoàng Mai và huyện Quỳnh Lưu sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV.



Dự buổi tiếp xúc có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Sỹ Hội - nguyên Phó Tư lệnh Quân khu 4; Nguyễn Thị Thảo - bác sỹ Bệnh viện Đa khoa Tây Bắc Nghệ An.

Cử tri thị xã Hoàng Mai bày tỏ sự đồng tình, vui mừng trước thành công của kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV; đồng thời có các kiến nghị, đề xuất liên quan đến một số vấn đề đến đời sống dân sinh, phát triển kinh tế - xã hội.

Đó là vấn đề đền bù, bồi thường giải phóng mặt bằng liên quan đến Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A cho các hộ dân bị ảnh hưởng ở thị xã Hoàng Mai. Đến nay nhiều hộ vẫn chưa được giải quyết đền bù, hỗ trợ. Cử tri TX. Hoàng Mai cũng đề đạt nguyện vọng nâng cấp hồ Vực Mấu để đáp ứng tốt hơn hoạt động sản xuất, sinh hoạt.

Các đại biểu Quốc hội tỉnh tham dự buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Thanh Lê

Còn tại huyện Quỳnh Lưu, cử tri đề nghị đại biểu Quốc hội, chính quyền tỉnh, huyện quan tâm đến chính sách, cơ chế cho cán bộ cơ sở sau sáp nhập xóm, xã. Đề nghị Đảng, Nhà nước tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng. Cử tri cũng kiến nghị Nhà nước có cơ chế, chính sách hỗ trợ hoạt động sản xuất nông nghiệp để nông dân gắn bó với đồng ruộng. Có giải pháp thực hiện tích tụ ruộng đất, áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, khuyến khích các nhà đầu tư vào vào sản xuất nông nghiệp.

Cử tri xã Quỳnh Hậu đề xuất chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn. Ảnh: Thanh Lê

* Cũng liên quan đến hoạt động tiếp xúc cử tri, ngày 30/11 các đại biểu Quốc hội: Trần Văn Mão - Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đinh Thị Kiều Trinh - Phó trưởng Phòng Trẻ em và Bình đẳng giới, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã có cuộc tiếp xúc cử tri các xã thuộc vùng Đại Đồng, huyện Thanh Chương. Chiều cùng ngày các đại biểu Quốc hội đã tiếp xúc cử tri huyện Nam Đàn.



Quang cảnh cuộc tiếp xúc cử tri. Ảnh: Mai Hoa

* Trong lúc băng rừng để trở về quê, anh Duy bị nước lũ cuốn. 3 ngày sau, thi thể phu vàng xấu số này mới được tìm thấy.



Ngày 30/11, Công an huyện Phước Sơn (tỉnh Quảng Nam), cho biết, vừa bàn giao thi thể anh Lường Văn Duy (30 tuổi, xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn), cho gia đình để đưa về quê mai táng.

Đường vào các bãi vàng ở Quảng Nam. Ảnh: Tiến Hùng