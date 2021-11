Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 30/11

* Sáng 30/11, tiếp tục phiên họp thường kỳ tháng 11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe và cho ý kiến về dự thảo Khung định hướng Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc. Trước đó, ngày 4/8/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1179/QĐ-TTg phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Toàn cảnh cuộc làm việc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy sáng 30/11. Ảnh: Thành Duy

* Chiều 30/11, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp để thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa XVIII. Thường trực HĐND tỉnh cũng nghe và cho ý kiến về các báo cáo của UBND tỉnh về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khóa XVIII; việc thực hiện Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 13/8/2021 của HĐND tỉnh về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021; về việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026.

Toàn cảnh phiên làm việc chiều 30/11 của Thường trực HĐND tỉnh. Ảnh: Thành Duy

* Chiều 30/11, Khối Nội chính tổ chức hội nghị giao ban tháng 12. Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì. Nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 12/2021 các ngành trong khối cần thực hiện đó là việc tiếp tục phối hợp tốt với cấp ủy, chính quyền, địa phương triển khai tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của cấp; thực hiện phương châm “4 tại chỗ” để xử lý, kiểm soát tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn. Chủ động làm tốt công tác an sinh xã hội đối với các công dân từ vùng dịch trở về đang gặp khó khăn về vấn đề việc làm…

Đồng chí Nguyễn Văn Thông chủ trì hội nghị. Ảnh: Hoài Thu

* Sáng 30/11, Nghệ An ghi nhận 27 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 3 ca cộng đồng tại huyện Thanh Chương. Ngay lập tức, các cấp ngành huyện Thanh Chương khẩn trương truy vết 44 F1 liên quan đến 3 ca dương tính cộng đồng. Trong diễn biến liên quan, TP. Vinh phong tỏa 5 hộ dân, 1 chung cư mini liên quan đến ca nhiễm Covid-19 mới.

Lấy mẫu xét nghiệm trên địa bàn phường Hưng Dũng, TP.Vinh. Ảnh: Q.A

* Lợi dụng hàng xóm vắng nhà, Lê Viết Cường cạy cửa đột nhập, rồi trộm một két sắt bên trong có 03 chỉ vàng. Cường đã chuẩn bị xe rùa từ trước để vận chuyển két sắt về nơi cất giấu. Ngày 30/11/2021, Công an huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết, đơn vị vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Lê Viết Cường (sinh năm 1978), trú tại xóm 4, xã Lý Thành, huyện Yên Thành về tội trộm cắp tài sản.