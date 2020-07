Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 30/7

* Sáng 30/7, Bộ Công an, Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, UBND tỉnh Nghệ An phối hợp tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7”. Phát biểu tại lễ mít tinh, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đề nghị, các cấp, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân; tích cực tố giác tội phạm mua bán người. Đồng thời, tập trung thực hiện tốt kế hoạch phát triển kinh tế, tạo việc làm, giảm nghèo cho người dân, đặc biệt là người dân các huyện miền núi, rẻo cao.

Các đại biểu đi bộ hưởng ứng Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7. Ảnh: Phạm Bằng

* Chiều 30/7, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cùng đoàn dâng hoa, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên. Đoàn công tác của Chính phủ cũng đến dâng hoa, dâng hương tại Đền Chung Sơn – đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh tại núi Chung, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn.

Tiếp đó, đồng chí Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm nhà máy sản xuất nước tinh khiết, thảo dược và hoa quả Núi Tiên của Tập đoàn TH tại huyện Nghĩa Đàn.





Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng lãnh đạo tỉnh bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và kính trọng sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Bằng

* Sáng 30/7, nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 - 1/8/2020), đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đến chúc mừng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Ghi nhận những đóng góp của cán bộ, chuyên viên ngành Tuyên giáo, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: “Người làm công tác tuyên giáo phải học, am hiểu để sử dụng thành thạo các công nghệ mới; rèn luyện kỹ năng, năng lực thật sắc sảo, lập luận chặt chẽ, chắc chắn; bên cạnh đó cần phát hiện, tập hợp được nhân tố trong các cơ quan, đơn vị của hệ thống chính trị để đưa họ vào cuộc tham gia thực hiện công tác Tuyên giáo”...

Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn đại biểu chúc mừng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhân kỷ niệm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng. Ảnh: Thành Duy

Chiều cùng ngày, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức cuộc gặp mặt các thế hệ cán bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy qua các thời kỳ nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 – 1/8/2020).

* Sáng 30/7, tại TP. Vinh (Nghệ An), Đảng bộ Quân khu 4 khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 -2025.

Tại đại hội, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, đại diện cho Đảng bộ 6 tỉnh thuộc Quân khu 4 có bài phát biểu quan trọng. Đại hội Đảng bộ Quân khu 4 lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 -2025 diễn ra từ 29 đến 31/7/2020.

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 4 lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 -2025. Ảnh: Thành Duy

* Chiều cùng ngày, Đảng bộ huyện biên giới Kỳ Sơn khai mạc phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Kỳ Sơn diễn ra trong các ngày 30 và 31/7/2020 với các nội dung quan trọng: Thông qua Báo cáo chính trị trình đại hội; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 – 2020; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đại biểu thông qua chương trình, nội dung đại hội. Ảnh Lữ Phú

* Chiều 30/7, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị Biểu dương gương người tốt việc tốt lần thứ V, giai đoạn 2015 – 2020.

Tại hội nghị, ban tổ chức biểu dương 143 điển hình người tốt việc tốt trong đồng bào Công giáo. Các đại biểu đã tiến hành hiệp thương cử đoàn đại biểu gồm 9 người dự Hội nghị Biểu dương gương người tốt việc tốt trong đồng bào Công giáo toàn quốc lần thứ V. Ảnh: Thành Cường biểu dương 143 điển hình người tốt việc tốt trong đồng bào Công giáo. Các đại biểu đã tiến hành hiệp thương cử đoàn đại biểu gồm 9 người dự Hội nghị Biểu dương gương người tốt việc tốt trong đồng bào Công giáo toàn quốc lần thứ V.

* Chiều 30/7, Bộ Nông nghiệp và PTNT do Thứ trưởng Phùng Đức Tiến làm trưởng đoàn, làm việc với UBND tỉnh Nghệ An về việc kiểm tra tình hình triển khai các khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh Nghệ An và Dự án "Xây dựng hạ tầng dịch vụ nghề cá tại Lạch Quèn, huyện Quỳnh Lưu".

* Trong lĩnh vực kinh tế, mặc dù dịch bệnh Covid -19 có những diễn tiến mới, phức tạp khó lường song các chợ truyền thống, trung tâm thương mại, siêu thị, các cửa hàng mua sắm tiện lợi ở Nghệ An… đã chủ động đảm bảo nguồn cung hàng hóa và không để xảy ra tình trạng khan hàng, sốt giá.

Các mặt hàng phòng chống dịch như khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn... đa dạng, đáp ứng nhu cầu người dân. Ảnh: Thanh Phúc

* Ngày 30/7, Báo Nghệ An điện tử đăng tải nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thanh tra toàn diện dự án tổ hợp khách sạn, siêu thị kinh doanh dược, y tế và nhà ở tại xã Nghi Phú, thành phố Vinh (dự án Minh Khang) nhằm xử lý triệt để tồn tại, sai phạm của dự án và của công tác quản lý nhà nước.

Văn bản số 4364/UBND-CN cũng nêu rõ Văn phòng UBND tỉnh; các Sở, ngành, đơn vị: Kế hoạnh và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Cục Thuế, UBND thành phố Vinh có trách nhiệm phối hợp với Thanh tra tỉnh để thực hiện nhiệm vụ thanh tra toàn diện dự án Minh Khang.

Từng được kỳ vọng là "điểm nhấn đô thị" của thành phố Vinh, nhưng kết cục dự án Minh Khang lại trở thành "điểm tối". Ảnh: Nhật Lân

* Chiều 30/7, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Trong đó, tập trung vào các nội dung như phương pháp thanh tra coi thi; công việc cần tiến hành của công tác thanh tra trước, trong các buổi thi.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, toàn tỉnh Nghệ An có 31.200 thí sinh dự thi tại 61 điểm thi với 1.406 phòng thi. Nghệ An dự kiến huy động gần 5.000 người làm công tác thi, trong đó có hơn 3.200 người làm cán bộ coi thi.

Các giáo viên tham gia tập huấn làm bài sát hạch để tuyển chọn thanh tra cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT. Ảnh: Mỹ Hà

* Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An vừa công bố danh sách 10 thí sinh đạt danh hiệu thủ khoa trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT chuyên Phan Bội Châu năm học 2020- 2021. Năm nay, Trường THCS Đặng Thai Mai (TP.Vinh) vẫn là ngôi trường có số thủ khoa đông nhất tỉnh.