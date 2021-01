Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 31/1

* Sáng 31/1, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã diễn ra tại Trụ sở Trung ương Đảng. Hội nghị đã tiến hành bầu Bộ Chính trị gồm 18 đồng chí. Ban Bí thư gồm một số đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư và 5 đồng chí được bầu tại Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII. Hội nghị cũng đã bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương gồm 19 đồng chí; đồng chí Trần Cẩm Tú tiếp tục được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: TTXVN

* Sắp đến Tết Nguyên đán, đồng bào các dân tộc vùng cao Nghệ An, trong đó nhiều nhất là các huyện: Quế Phong, Kỳ Sơn, Con Cuông, Tương Dương... vào rừng đi lấy lá dong, giang về bán. Có những gia đình tận dụng đất vườn nhà để trồng cây lá dong, mang lại nguồn thu nhập đáng kể. Dịp này, thương lái từ nhiều địa phương ở miền xuôi, miền ngược tìm về các huyện miền núi để thu mua "lộc rừng" về cung ứng thị trường gói bánh chưng Tết.

Những ngày cuối năm, thương lái từ nhiều địa phương ở miền xuôi, ngược các huyện miền núi Quế Phong, Quỳ Châu, Con Cuông, Kỳ Sơn... để thu mua "lộc rừng" về cung ứng thị trường gói bánh chưng Tết. Ảnh: Xuân Hoàng

* Gần Tết, cũng là dịp nhiều đối tượng lợi dụng thị trường mua sắm thực phẩm tăng cao đã trà trộn buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng và không rõ nguồn gốc. Lực lượng chức năng đã tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm những vi phạm theo pháp luật. Ngày 31/1, Đội Quản lý thị trường số 4 Nghệ An phối hợp với các cơ quan chức năng huyện Quỳnh Lưu tiêu hủy hơn 14 tấn thịt lợn và các sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ được phát hiện vận chuyển trên xe ô tô trước đó.

Số hàng thịt lợn đựng trong hộp xốp chở trên xe ô tô, do Đội Quản lý thị trường số 4, bắt giữ ngày 30/1. Ảnh: Thanh Toàn

* Liên quan đến công tác phòng chống dịch Covid-19 đang bùng phát trở lại, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An đã lấy mẫu và thực hiện xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 cho trường hợp về từ vùng dịch ở xã Hưng Lộc, TP Vinh. Ở lần xét nghiệm thứ nhất, trường hợp này âm tính với vi rút SARS-CoV-2. Với kết quả này, chị P.T.T.L tiếp tục thực hiện tự theo dõi sức khỏe tại nhà thêm 14 ngày theo đúng quy định.

Việc phòng chống dịch đang được các cấp ngành tiếp tục tiến hành khẩn trương, nghiêm túc. Cùng đó, đề nghị mọi người dân áp dụng các biện pháp phòng dịch hiệu quả. Điều đáng lo ngại là nguy cơ Covid-19 xâm nhập vào Nghệ An từ việc xe khách bất chấp lệnh cấm đón người về từ vùng dịch và từ những "bến cóc" tự phát dọc Quốc lộ 1A và các Quốc lộ, tỉnh lộ trên địa bàn tỉnh.

CDC Nghệ An lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Ảnh: Thành Cường

* TAND tỉnh Nghệ An vừa xét xử sơ thẩm hai bị cáo Lê Thị Tuyết và Trần Ngọc Tuyên về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Với chiêu bài tự khoe khoang có quan hệ với lãnh đạo Sở Y tế và các bệnh viện ,“cặp bài trùng” này đã lừa đảo hàng chục cử nhân tốt nghiệp ngành Y để chiếm đoạt hàng tỷ đồng. Cân nhắc vào vai trò của từng bị cáo trong vụ án, HĐXX tuyên phạt Lê Thị Tuyết 20 năm tù, Trần Ngọc Tuyên 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

“Cặp bài trùng” Tuyết và Tuyên đã lừa đảo nhiều nạn nhân, chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng. Ảnh: Trần Vũ

* Sông Lam Nghệ An còn bao nhiêu cơ hội tại V.League 2021? Đó là tiêu đề bài viết Báo Nghệ An điện tử đăng tải, phân tích về đội bóng Sông Lam sau 3 trận đấu, Như vậy, đội Sông Lam Nghệ An còn 10 trận để nuôi hy vọng vào nhóm 6 đội. Trong 2 mùa giải gần đây nhất, SLNA còn có những thời điểm đứng đầu bảng xếp hạng trong giai đoạn lượt đi để rồi dần hụt hơi ở giai đoạn quyết định.