Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 31/3

* Chiều 31/3, Ban Tổ chức Cuộc thi Báo chí viết về xây dựng Đảng “Búa liềm vàng” tỉnh Nghệ An đã tiến hành trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm xuất sắc năm 2020. Hội đồng giám khảo đã thống nhất chọn ra 43 tác phẩm xuất sắc nhất thuộc các loại hình: báo in, báo hình, báo điện tử, phát thanh và ảnh báo chí, để tôn vinh, trao giải Báo chí viết về xây dựng Đảng "Búa liềm vàng" tỉnh Nghệ An năm 2020.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý trao giải Nhất cho tác giả, đại diện nhóm tác giả. Ảnh: Thành Cường

* Sáng 31/3,Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Nghệ An. Phát biểu tại hội thảo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông cho rằng, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong giai đoạn mới là trách nhiệm chung của các cấp và các đơn vị, địa phương để thực hiện tốt công tác này cần nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các ban, ngành, địa phương và Trường Chính trị tỉnh.

Lễ Ký kết chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Trường Chính trị tỉnh. Ảnh: Thanh Lê

* Tại cuộc làm việc về phối hợp công tác giữa UBND tỉnh và Liên đoàn Lao động Nghệ An, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đề nghị Liên đoàn chuẩn bị hồ sơ và các văn bản liên quan vấn đề xây dựng khu thiết chế cho người lao động ở Khu công nghiệp Bắc Vinh.

Các đại biểu tham gia hội nghị. Ảnh: MH.

* Sáng 31/3, ông Moong Văn Chăn - Chủ tịch UBND xã Bảo Nam (Kỳ Sơn) cho biết, trên địa bàn xã này lại có thêm 1 vụ ăn lá ngón tự tử. Nạn nhân là 1 nữ sinh lớp 7, Trường THCS bán trú Huồi Tụ (xã Huồi Tụ, huyện Kỳ Sơn), nhưng trú tại bản Xà Lồng, xã Bảo Nam.

Nhiều học sinh vùng cao tự tử bằng lá ngón chỉ vì những lý do đơn giản. Ảnh: TH

* Huyện Thanh Chương là địa phương đang "nóng" nhất trên địa bàn Nghệ An về bệnh dịch tả lợn châu Phi. Hơn 143 tấn lợn hơi của huyện này đã phải tiêu hủy do nhiễm dịch.