Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 31/7

* Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Nghệ An thông tin: Từ 19h00 ngày 30/7 đến 19h00 ngày 31/7, Nghệ An ghi nhận 12 ca dương tính mới với Covid-19. Tất cả bệnh nhân đều liên quan đến ổ dịch tại Bệnh viện ĐK Minh An.

Lấy khai báo y tế người từng đến Bệnh viện Đa khoa Minh An từ ngày 13-26/7. Ảnh: Thành Cường

* Kỳ thi THPT Quốc gia vừa qua, lớp 12C9 của Trường THPT Tân Kỳ có tỷ lệ học sinh đạt điểm xét tuyển đại học rất cao, với 37/44 học sinh đạt điểm xét tuyển 3 môn trên 26 điểm. Nổi bật là em Nguyễn Thị Nguyệt với 29,25 điểm, em Nguyễn Thị Như Hảo với 28,45 điểm, em Nguyễn An Chi với 28,2 điểm...

Tập thể lớp 12C9. Ảnh: NVCC

* Thương cảm với đoàn người hồi hương tránh dịch bằng xe máy, chị Đinh Thu Hiền (47 tuổi, phường Hà Huy Tập, TP Vinh) quyết định bỏ 100 triệu đồng làm thiện nguyện để phát cho lao động đi xe máy từ miền Nam về quê tránh dịch.

Chiếc xe của chị Hiền chờ bên đường để lao động đến nhận phong bì. Ảnh: Tiến Hùng

* Thời điểm này, nhiều hộ nuôi ngao ở huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đang bước vào vụ thu hoạch nhưng do dịch bệnh khiến ngao khó tiêu thụ, ảnh hưởng đến thu nhập của bà con.

Do ảnh hưởng dịch bệnh, ngao nuôi được thu mua với giá thấp hơn các năm trước. Ảnh: VH

* Cơ quan CSĐT Công an thị xã Hoàng Mai cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự nhóm đối tượng để điều tra, làm rõ vụ án đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng. Bước đầu Cơ quan CSĐT Công an thị xã Hoàng Mai đã làm rõ số tiền đánh bạc của các đối tượng gần 1 tỷ đồng.

Các đối tượng bị tạm giữ hình sự. Ảnh: Hải Việt

* Một nữ sinh chuẩn bị lên lớp 11 ở xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương rời nhà lúc hơn 20h tối, đến gần sáng nay thì gia đình tìm thấy em bị đuối nước dưới đập.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Ngọc Phương

* Rạng sáng ngày 31/7/2021, lực lượng Công an huyện Nghi Lộc phát hiện, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Thuyên (SN 1993), trú tại xóm 10, xã Nghi Trung đang điều khiển xe ô tô bán tải chở 5 con chó do đối tượng câu trộm.