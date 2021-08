Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 31/8

* Mặc dù chịu sự tác động nặng nề của dịch Covid-19 nhưng thu ngân sách nhà nước 8 tháng năm 2021 của tỉnh vẫn ước đạt 12.296,23 tỷ đồng, bằng 87,6% dự toán HĐND tỉnh giao (14.032,3 tỷ đồng) và tăng 23,2% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, thu nội địa ước thực hiện 11.105,23 tỷ đồng, đạt 86,9% dự toán và tăng 19,8% so với cùng kỳ năm 2020.

Dây chuyền chế biến cá ngừ tại Nhà máy chế biến cá ngừ Frescol Tuna. Ảnh: Thu Huyền

* Sáng 31/8, lãnh đạo TP. Vinh cho biết, địa phương đang rốt ráo chuẩn bị tiến hành lấy mẫu diện rộng để sàng lọc cộng đồng lần thứ 3. Lần này, toàn bộ người dân ở 25 phường, xã đều sẽ được lấy mẫu, theo hình thức mẫu gộp từng hộ gia đình.

Qua 2 đợt lấy mẫu cộng đồng đã phát hiện 83 ca dương tính. Ảnh: Tiến Hùng

* Trước tình hình phức tạp của dịch Covid-19, UBND TP. Vinh đã có Công văn số 5726 /UBND-QLĐT về việc tăng cường kiểm soát, phong tỏa địa bàn các phường, xã có nguy cơ cao.

Công văn của UBND TP. Vinh. Ảnh: P.V

* Sáng 31/8, đại diện Ủy ban MTTQ thị xã Thái Hòa đã tiến hành vận chuyển và trao trực tiếp tới Ủy ban MTTQ TP. Vinh hơn 4 tấn rau, củ tươi nhằm chung tay cùng thành phố Vinh hỗ trợ, giúp đỡ người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.

Đây là những sản phẩm do bà con nông dân trên địa bàn thị xã Thái Hòa canh tác. Ảnh: Thanh Quỳnh

* Thông tin từ Sở Y tế Nghệ An: Ở thời điểm này, Nghệ An đang thực hiện đợt tiêm vắc-xin Pfizer phòng Covid-19 cho các đối tượng theo Nghị quyết 21. Đây là đợt tiêm thứ 11 (diễn ra từ ngày 30/8 - 01/9). Tính đến cuối tháng 8/2021, Nghệ An đã thực hiện tiêm được 182.660 liều. Trong đó có hơn 60.000 người dân đã được tiêm 2 mũi vắc-xin phòng Covid-19.

Tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho lực lượng phòng chống dịch ở thành phố Vinh. Ảnh: Thành Chung

* Liên quan đến công tác xử phạt các trường hợp vi phạm những quy định phòng chống dịch Covid-19, riêng tại huyện Yên Thành, đã có 292 trường hợp bị cơ quan chức năng xử phạt, với tổng số tiền 522,5 triệu đồng.