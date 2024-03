Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 31/3

(Baonghean.vn) - Cụm Thi đua số 5 - Tỉnh đoàn Nghệ An và Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh Đồng Nai thăm, tặng quà cán bộ, chiến sỹ tại Đảo Mắt; Nông dân miền núi Nghệ An mạnh dạn trồng rau trong nhà lưới; Triệt phá đường dây ghi lô, đề giao dịch gần 1 tỷ đồng/ngày…

* Nghệ An phát triển nhanh và bền vững ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Đó là kết quả bước đầu sau 3 năm thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 23/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển nhanh và bền vững ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp giai đoạn 2021 -2030.

Ảnh minh họa: Tư liệu

* Thực hiện Nghị quyết số 14 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, UBND tỉnh phấn đấu đến năm 2025 đạt mục tiêu “Giảm cung - Giảm cầu - Giảm tác hại” về ma túy; đến năm 2030, đưa Nghệ An ra khỏi danh sách địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy của cả nước.

Công an xã Tri Lễ (huyện Quế Phong) phối hợp Đồn Biên phòng Tri Lễ tuyên truyền cho người dân tham gia tích cực vào Đề án “Xã biên giới sạch về ma túy”. Ảnh tư liệu: Đức Vũ

* Ngày 31/3, Cụm Thi đua số 5 - Tỉnh đoàn Nghệ An phối hợp với Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh Đồng Nai tổ chức chương trình thăm, tặng quà chiến sĩ công tác tại Đảo Mắt, Nghệ An. Đoàn đã trao tặng cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn hỗn hợp Đảo Mắt 2 bản đồ Việt Nam, cùng nhiều món quà ý nghĩa khác với tổng giá trị 33 triệu đồng.

Trao tặng 2 bản đồ Việt Nam cho cán bộ, chiến sĩ. Ảnh: T.G

* Trồng rau, củ, quả trong nhà lưới quanh năm là điều không dễ đối với khí hậu khắc nghiệt ở Nghệ An. Tuy nhiên, ở các huyện miền núi, có những nông dân vận dụng chính sách hỗ trợ của Nhà nước, tích cực học hỏi kinh nghiệm, đã thành công sau những vụ rau an toàn trong nhà lưới.

Anh Phạm Văn Ba (người ngồi trước) đang trồng thử nghiệm cây dâu tây trong nhà lưới. Ảnh: Q.An

* Việc triển khai Đề án 06 của Chính phủ đã và đang tạo ra những thay đổi lớn trong mọi hoạt động của ngành theo hướng ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại, vì sự hài lòng của người tham gia, thụ hưởng chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế.

Người dân có thể tra cứu thông tin BHXH ngay tại bộ phận 1 cửa của BHXH tỉnh. Ảnh tư liệu Đình Tuyên

* Dư âm trận hòa của Sông Lam Nghệ An trước Hải Phòng. Trận hòa không bàn thắng (chiều tối ngày 30/3) giúp cho đội bóng xứ Nghệ chấm dứt chuỗi 3 trận toàn thua nhưng nó chưa thể giúp cho đoàn quân huấn luyện viên Phan Như Thuật cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng V.League.

Với trận hòa này, đội bóng xứ Nghệ đã chấm dứt được chuỗi 3 trận toàn thua. Ảnh: Xuân Thủy

* Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An và Công an huyện Yên Thành đồng chủ trì, phối hợp Cục nghiệp vụ Bộ Công an triệt xoá đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề liên tỉnh quy mô lớn, bắt giữ 10 đối tượng.