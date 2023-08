Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 31/8

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh Nghệ An dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Thường trực Tỉnh ủy giao ban Khối Nội chính; Sơ kết 2 năm thí điểm thành lập Chi bộ Hội Nghề cá; Trưng bày chuyên đề ‘Hồ Chí Minh - Người là niềm tin tất thắng’... là những thông tin chính trong ngày.

* Sáng 31/8, trong không khí toàn Đảng, toàn dân, toàn quân kỷ niệm 78 năm ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2023), Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An về dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nam Đàn).

Trong ngày tháng lịch sử, thành kính tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An quyết tâm thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới, góp phần cùng với cả nước xây dựng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An về dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nam Đàn). Ảnh: Thành Duy

* Sáng 31/8, tại TP. Vinh, Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức giao ban Khối Nội chính tháng 8/2023. Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì giao ban.

Toàn cảnh Hội nghị giao ban Khối Nội chính tháng 8/2023 giữa Thường trực Tỉnh ủy và các cơ quan trong khối. Ảnh: Thành Duy

* Chiều 31/8, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy dự Hội nghị sơ kết 2 năm thí điểm thành lập Chi bộ Hội Nghề cá trực thuộc Đảng bộ xã Quỳnh Lập (thị xã Hoàng Mai). Phó Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp Thị ủy Hoàng Mai xem xét, đánh giá để nhân rộng mô hình này.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thành Cường

* Sáng 31/8, tại Trường Chính trị tỉnh Nghệ An, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ Khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị K74.B01, hệ không tập trung (khóa học 2023 - 2025).

Quang cảnh buổi Lễ Khai giảng. Ảnh: T.L

* Sáng 31/8, Ban Quản lý Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ tổ chức Lễ khánh thành Phòng thờ Bác Hồ; Khai mạc trưng bày chuyên đề “Hồ Chí Minh - Người là niềm tin tất thắng” và trao giải Cuộc thi ảnh “Khoảnh khắc Quảng trường Hồ Chí Minh”.

Các đại biểu tham quan trưng bày chuyên đề “Hồ Chí Minh – Người là niềm tin tất thắng” và trao giải Cuộc thi ảnh “Khoảnh khắc Quảng trường Hồ Chí Minh”. Ảnh: Công Kiên

* Ngày 31/8, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thống nhất trình kỳ họp chuyên đề của HĐND tỉnh Nghệ An xem xét, quyết nghị 7 dự thảo Nghị quyết về chuyển đổi mục đích sử dụng đất và đầu tư công. Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh cũng tổ chức phiên họp thẩm tra dự thảo Nghị quyết thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội, dự kiến trình kỳ họp chuyên đề của HĐND tỉnh trong tháng 9/2023.

Toàn cảnh phiên họp thẩm tra dự thảo Nghị quyết. Ảnh: Phạm Bằng

* Cầu cạn Diễn Đoài trên Quốc lộ 48 vượt đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu sẽ được thông xe vào tối nay (31/8).

Cầu cạn Quốc lộ 48 vượt cao tốc Bắc - Nam. Ảnh: Thành Cường

* Hơn 1.000 phạm nhân tại Nghệ An được giảm án dịp Quốc khánh 2/9. Đây là số phạm nhân đang thụ án tại các trại giam trên địa bàn tỉnh Nghệ An, gồm: Trại giam số 6, Trại giam số 3 và Trại tạm giam Công an tỉnh.