Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 4/12

* Trên cơ sở tổng biên chế giao của Bộ Nội vụ đối với tỉnh, UBND tỉnh xây dựng kế hoạch biên chế trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định giao biên chế đối với các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước năm 2022, trong đó tăng, giảm ở một số cơ quan, tổ chức.

Nội dung này sẽ được đưa vào chương trình Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra trong 3 ngày từ ngày 7 - 9/12/2021 tới đây. HĐND tỉnh sẽ xem xét, thông qua nghị quyết giao biên chế công chức và thống nhất số lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2022.

Cuộc họp thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về dự thảo nghị quyết giao biên chế công chức và thống nhất số lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2022. Ảnh: Mai Hoa

* Sáng 4/12, Báo Tuổi Trẻ phối hợp cùng Tỉnh đoàn 4 tỉnh: Nghệ An, Quảng Bình, Hà Tĩnh và Thanh Hóa tổ chức lễ tuyên dương và trao học bổng “Tiếp sức đến trường” dành cho 68 tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn của khu vực Bắc Trung Bộ. Trong đó, Nghệ An có 20 sinh viên được trao học bổng.

Đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, Báo Tuổi trẻ và các đơn vị đồng hành trao Giấy chứng nhận học bổng và quà cho 20 sinh viên Nghệ An. Ảnh: Thanh Quỳnh