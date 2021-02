Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 4/2

* Sáng 4/2, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân phiên định kỳ tháng 2. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Lê Đức Cường - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Hồ Lê Ngọc - Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Ngọc Kim Nam - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, các ban Đảng và một số sở, ngành, địa phương liên quan.

Các vấn đề công dân nêu được các cấp ngành giải trình theo đúng pháp luật. Tuy nhiên, một số người dân vẫn chưa đồng tình cao, Bí thư Tỉnh ủy giao các cấp, ngành thành lập tổ công tác kiểm tra, đánh giá lại thật khách quan, báo cáo Tỉnh ủy và trả lời cho công dân.

Toàn cảnh phiên tiếp công dân định kỳ tháng 2/2021 của Bí thư Tỉnh ủy. Ảnh: Thành Duy

* Sáng 4/2, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Lễ Công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy lưu ý các đồng chí được phân công, bổ nhiệm lần này phải không ngừng rèn luyện, quyết tâm, xác định rõ trọng trách của mình trong thực tiễn; nhanh chóng tiếp cận công việc. Trên cơ sở phân công của tập thể lãnh đạo các đơn vị: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh, các đồng chí được phân công, bổ nhiệm cần cố gắng hơn trong trau dồi năng lực công tác, trình độ chuyên môn, kỹ năng lãnh đạo để đáp ứng tốt những đòi hỏi của thực tiễn.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông trao quyết định, chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm, phân công. Ảnh: Đào Tuấn

* Cũng trong ngày 4/2, nhân dịp đón Tết cổ truyền của dân tộc, đoàn đại biểu UBND tỉnh do đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, chúc tết Nhân dân và các đơn vị trên địa bàn huyện Tương Dương.

Cùng ngày, Tòa giám mục Giáo phận Vinh, do Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc tết Công an tỉnh Nghệ An. Đón tiếp đoàn của Tòa Giám mục, có Thiếu tướng Võ Trọng Hải - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh.

Dịp này, đoàn công tác của HĐND tỉnh đến chúc Tết các trung tâm, khu điều dưỡng thương binh và gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh. Liên đoàn lao động tỉnh và công đoàn Khu Kinh tế Đông Nam cũng đến thăm hỏi, tặng quà cho đoàn viên, công nhân lao động tại cụm nhà trọ thuộc Khu công nghiệp Bắc Vinh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu tặng hơn 40 suất quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách và cán bộ, chiến sĩ xã Tam Hợp. Ảnh: Tiến Đông

* Ngày 4/2 tức ngày 23 tháng Chạp, thị trường cá chép vàng tăng vọt, bởi rất nhiều người dân mua thả để tiễn ông Táo về trời. Tuy nhiên, sau khi thả, người dân tiện tay vứt túi ni lông bừa bãi, trong khi đó, có trường hợp cá vừa được thả thì bị người dân dùng lưới bắt lại.

Người dân "ném" cá chép từ trên cầu xuống và thản nhiên bỏ lại túi ni lông trên thành cầu Cửa Tiền (TP. Vinh). Ảnh: Hải Vương

* Để đảm bảo an toàn cho học sinh và các nhà trường trong thời điểm dịch Covid -19 đang diễn biến phức tạp, Sở Giáo dục và Đào tạo cho phép các địa phương và các nhà trường chủ động cho học sinh nghỉ Tết sớm. Đến thời điểm này, Kỳ Sơn là địa phương đầu tiên trên toàn tỉnh có văn bản cho học sinh trên toàn huyện nghỉ học từ ngày 4/2/2021.

Giáo viên Trường Tiểu học Nậm Cắn hướng dẫn học sinh rửa tay bằng nước sát khuẩn. Ảnh: MH

* Cũng ở huyện biên giới Kỳ Sơn, mùa này, hoa mận nở trắng khắp các bản làng Mường Lống, tạo nên cảnh sắc hấp dẫn giữa một không gian huyễn hoặc giữa mây ngàn vào dịp Xuân về.