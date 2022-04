Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 4/4

* Sáng ngày 4/4, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường ven biển đoạn qua thị xã Hoàng Mai. Qua kiểm tra tình hình đồng chí Lê Hồng Vinh đề nghị các đơn vị thi công tập trung huy động nhân lực, máy móc, vật tư để thi công đảm bảo tiến độ đề ra.



Đồng chí Lê Hồng Vinh ủy viên BTV - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kiểm tra tuyến đường ven biển ở TX. Hoàng Mai. Ảnh: Bích Hường.

* Từ hôm nay, tất cả các trường học còn lại trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã đón học sinh đi học trở lại sau một thời gian dài phải tạm thời nghỉ học trực tiếp do dịch Covid - 19. Riêng với bậc mầm non, hôm nay mới là ngày tựu trường.

Công tác phân luồng theo từng khối lớp được triển khai đồng bộ tại nhiều nhà trường. Ảnh: M.H

* Sau hơn hai năm bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, hoạt động du lịch bị ngưng trệ, hiện nay phố biển Cửa Lò đang chuẩn bị sẵn sàng cho mùa du lịch mới sẽ khai trương vào ngày 8/4 sắp tới.

Du khách về tắm biển Cửa Lò khi chưa xảy ra đại dịch Covid-19. Ảnh tư liệu: Quang An

* Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Nghệ An thông tin: Từ 18h00 ngày 03/4/2022 đến 06h00 ngày 04/4/2022, Nghệ An ghi nhận 1.149 ca dương tính mới với Covid-19. Trong đó có 238 ca cộng đồng, 911 ca đã được cách ly từ trước (911 ca là F1).

Tiếp nhận bệnh nhân Covid-19 nặng, nguy kịch. Ảnh: Thành Cường

* Vụ sắn năm 2022, Nghệ An đã trồng được gần 10.000ha, trong đó diện tích sắn bị bệnh khảm lá đã lên đến trên 2.000ha ở các địa phương: Thanh Chương, Tân Kỳ, Anh Sơn…