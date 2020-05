Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 4/5

* “Hồ Chí Minh - Ý chí Việt Nam” là chương trình trọng điểm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chương trình được thực hiện với mục đích giáo dục truyền thống, ôn lại những câu chuyện về hành trình cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chương trình sẽ nối cầu truyền hình trực tiếp giữa 5 điểm địa phương, gồm: Hà Nội, Nghệ An, TP. Hồ Chí Minh, Tuyên Quang và Đồng Tháp; dự kiến sẽ bắt đầu từ 20 giờ ngày 19/5/2020, được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV1.

Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm quê hương Kim Liên, Nam Đàn . Ảnh tư liệu

* Trong ngày nhiều địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh tiến hành đại hội đảng bộ cơ sở, trong đó huyện Thanh Chương có 3 đảng bộ được chọn tổ chức đại hội điểm, gồm: Đảng bộ Công an huyện, Đảng bộ xã Thanh Liên và Đảng bộ xã Đồng Văn; tại huyện Yên Thành, xã Tiến Thành cũng tiến hành đại hội đảng bộ trong ngày 4/5.

Các đại biểu biểu quyết chốt danh sách bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thanh Liên, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh Mai Hoa

* Chiều 4/5, Sở Nội vụ đã tổ chức Lễ công bố quyết định về công tác cán bộ. Theo đó, đồng chí Nguyễn Thanh Hoàng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn được điều động đến nhận công tác tại Sở Nội vụ từ ngày 1/5/2020, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nội vụ từ ngày 1/7/2020.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Thanh Hoàng. Ảnh: Thanh Lê

* Thông tin giành được sự quan tâm lớn nhất của dư luận trong ngày 4/5 là sự kiện hàng ngàn học sinh bậc tiểu học và mầm non trở lại trường sau hơn 3 tháng nghỉ do dịch bệnh Covid-19. Theo nguồn tin của Báo Nghệ An, thực hiện các quy định của Chính phủ và liên Bộ Giáo dục, Y tế về phòng chống Covid-19 trong tình hình mới, ngoài việc chỉ đạo các trường thực hiện giãn cách, đeo khẩu trang, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn, ngành Giáo dục tỉnh thống nhất chủ trương học sinh tiểu học không ở bán trú và giảm số buổi học hàng tuần.

Giờ học ở Trường Tiểu học Hưng Lộc (thành phố Vinh. Ảnh: Mỹ Hà

* Chiều 4/5, tại Bưu điện văn hóa hai xã Nghi Thuận, Nghi Long (huyện Nghi Lộc), Bưu điện huyện Nghi Lộc tiến hành chi trả tiền đợt I gói hỗ trợ an sinh xã hội 62.000 tỷ đồng của Chính phủ cho 328 đối tượng hưởng chế độ ưu đãi chính sách người có công. Đây là hai điểm chi trả được Sở Lao động Thương binh và Xã hội Nghệ An chỉ đạo làm điểm trước khi chi trả tại các huyện, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh buổi chi trả tại Bưu điện văn hóa xã Nghi Long. Ảnh: Nhật Tuấn

* Một trong những vấn đề khiến người dân huyện Tương Dương không khỏi bức xúc trong thời gian qua là hoạt động của Nhà máy thủy điện Bản Ang và Nhà máy thủy điện Nậm Nơn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống người dân trong khu vực. Kể từ khi hai nhà máy này đi vào hoạt động đã có nhiều ngôi nhà của dân bị dòng nước của lòng hồ thủy điện cuốn trôi. Đến nay có thêm nhiều ngôi nhà của bà con trong lưu vực lòng hồ các nhà máy bị nứt toác, nguy cơ bị cuốn trôi bất cứ lúc nào.

Vết nứt phía dưới nền nhà anh Nguyễn Văn Hồng (38 tuổi, bản Khe Kiền, xã Lưu Kiền, huyện Tương Dương). Ảnh: Tiến Hùng

* Một đối tượng phạm tội giết người đặc biệt nguy hiểm đã bị bắt giữ sau 11 năm lẩn trốn. Đó là Hoàng Văn Trung. Ngày 21/7/2019 Trung cùng các đồng phạm đã chém gây tử vong 1 người, làm bị thương 1 người khác. Sau khi gây án, các đối tượng phạm tội đã lần lượt bị bắt và ra đầu thú, riêng Trung bỏ trốn khỏi địa phương, sống chui lủi vào Nam ra Bắc và tạo cho mình một vỏ bọc hoàn hảo trong suốt hơn 10 năm qua.