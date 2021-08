Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 4/8

* Chiều 4/8, Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 7/2021. Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc.

Tại phiên họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý nhấn mạnh thêm yêu cầu cần phải đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của HĐND tỉnh; qua đó giao Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm đầu mối tham mưu xây dựng Đề án ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa trong hoạt động của HĐND tỉnh, trong đó có hợp phần nâng cấp trang web của HĐND tỉnh để đây thực sự là địa chỉ cung cấp các thông tin về hoạt động của HĐND tỉnh, đồng thời trở thành diễn đàn để người dân phản ánh các vấn đề từ thực tiễn với HĐND tỉnh.

Đồng chí Thái Thanh Quý kết luận nội dung cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

* Trước đó, sáng ngày 4/8, Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An tổ chức phiên họp thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tại cuộc họp, Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục tập trung triển khai hiệu quả "mục tiêu kép" vừa phòng, chống dịch Covid -19 và triển khai các kịch bản phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

Toàn cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

* Sáng 4/8, UBND huyện Con Cuông tổ chức lễ động thổ xây dựng cầu Thanh Nam bắc qua sông Lam, kết nối thị trấn với vùng tả ngạn sông Lam.

Các đại biểu tổ chức nghi thức động thổ xây dựng cầu Thanh Nam. Ảnh: Bá Hậu

* Sáng 4/8, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Nghệ An thông tin: Trong 12 giờ qua (từ 19h00 ngày 3/8 đến 7h00 ngày 04/8), Nghệ An ghi nhận 11 ca dương tính mới với Covid-19.

Điểm chốt dịch tại cầu Bến Thủy. Ảnh: Quang An

* Nghệ An kết nối được khoảng 37.000 việc làm đang chờ lao động. Đây là thông tin được Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Nghệ An cho biết tại cuộc họp Thường trực HĐND tỉnh khi đề cập đến giải pháp giải quyết việc làm cho lao động, trong đó có lao động quê Nghệ An trở về do tác động của dịch Covid -19.

Tư vấn việc làm tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc. Ảnh tư liệu: P.V

* Rạng sáng 4/8, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các đơn vị liên quan bắt quả tang một số cơ sở nuôi nhốt hổ trong nhà dân trên địa bàn xã Đô Thành (Yên Thành). Bước đầu, lực lượng chức năng đã thu giữ 17 cá thể hổ trưởng thành.

17 con hổ được vận chuyển đi nơi khác phục vụ công tác điều tra. Ảnh: CSCC

* Công an thành phố Vinh bắt ổ nhóm gây ra 35 vụ trộm xe máy giấu trong bệnh viện và phòng trọ.