Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 5/1

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh yêu cầu các ban, ngành, cơ quan, đơn vị tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; 47 giáo viên mầm non xuất sắc được khen thưởng; Bệnh xá vùng biên Nghệ An đỡ thành công một ca đẻ khó; Nông dân Nghệ An trồng hoa cúc Tết rải vụ đề phòng dịch phức tạp… là những thông tin nổi bật ngày 5/1.