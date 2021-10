Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 5/10

(Baonghean.vn) - Nghệ An họp bàn phương án đón, tổ chức cách ly công dân tự phát trở về quê; Công bố quyết định bổ nhiệm Giám đốc Đài PT-TH Nghệ An; Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại các địa phương; Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An yêu cầu các nhà trường giãn thời gian nộp các khoản thu đầu năm học... là những thông tin nổi bật trong ngày 5/10.