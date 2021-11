Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 5/11

* Bắt đầu từ 5/11, diễn ra Tuần lễ nhằm giới thiệu, quảng bá và kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP và sản phẩm thuộc Khu Dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An. Sự kiện lần này có sự tham gia của hàng chục sản phẩm OCOP của các đơn vị sản xuất trong tỉnh và các sản phẩm đặc sản miền Tây Nghệ An.



Đại biểu và các đối tác tham quan, chọn lựa kết nối đưa các sản phẩm OCOP Nghệ An vào hệ thống bán lẻ hiện đại. Ảnh: Thanh Phúc

* Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Nghệ An thông tin: Trong 24 giờ qua (từ 19h00 ngày 4/11 đến 19h00 ngày 5/11), Nghệ An ghi nhận 48 ca dương tính mới với Covid-19, trong đó có 13 ca cộng đồng.

Lấy mẫu xét nghiệm cho trường hợp F1. Ảnh: Tiến Hùng

* Ngày 5/11, Tỉnh đoàn Nghệ An hỗ trợ gói vay vốn cho thanh niên bị mất việc làm trong đại dịch Covid - 19 tại huyện Quỳ Hợp. Đây là hoạt động đầu tiên triển khai "Kế hoạch hỗ trợ việc làm cho thanh niên, người lao động trẻ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid -19 trên địa bàn tỉnh Nghệ An" do Tỉnh đoàn ban hành ngày 2/11 vừa qua.

Bí thư Tỉnh đoàn Lê Văn Lương trao gói hỗ trợ vốn vay cho thanh niên Hồ Sỹ Tuân (xóm Tây Lợi, xã Văn Lợi, huyện Quỳ Hợp) để xây dựng mô hình kinh tế tại địa phương. Ảnh: Trần Bách

* Nghệ An khảo sát năng lực cho khoảng 1.700 giáo viên Tiếng Anh. Đây là lần đầu tiên ngành Giáo dục Nghệ An thực hiện khảo sát giáo viên Tiếng Anh trên quy mô toàn tỉnh với đối tượng là giáo viên bậc THCS, THPT và GDTX.

Tiết tiếng Anh của học sinh lớp 12, Trường THPT Diễn Châu 3. Ảnh: Mỹ Hà

* Đường quốc gia ven biển đoạn đi qua Nghệ An là dự án trọng điểm đang được triển khai thi công quyết liệt. Hiện dự án chỉ còn vướng mắc số ít hộ dân và cần đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng.

Lắp đặt hệ thống chiếu sáng đường quốc gia ven biển đoạn qua phường Nghi Hương (TX. Cửa Lò). Ảnh: Lâm Tùng

* Nghệ An nhân rộng mô hình cấp nước bằng năng lượng mặt trời. Các mô hình cấp nước tưới tự động bằng năng lượng mặt trời được đánh giá rất khả quan cả về mặt khoa học cũng như hiệu quả kinh tế cho các vùng sản xuất nông nghiệp chưa có điều kiện sử dụng điện lưới.

Đoàn công tác kiểm tra mô hình tại xóm 1-5, xã Tân Thắng, huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: Quang An

* Được mở lại kinh doanh gần 2 tháng nay sau những ngày đóng cửa phòng dịch, với nhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá nhưng các cửa hàng thời trang tại Nghệ An vẫn vắng khách…