Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 5/3

* Sáng 5/3, đoàn công tác Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản tại Việt Nam - JICA đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Nghệ An để khảo sát triển khai hoạt động hợp tác trong năm 2021 tại Nghệ An. Phát biểu tại buổi làm việc, ông Murooka Naomichi cho biết trong năm 2021 và các năm tiếp theo, JICA sẽ thực hiện các dự án phát triển nông nghiệp hỗ trợ tỉnh Nghệ An, xây dựng thị trường hàng hóa nông nghiệp, hướng đến xuất khẩu vào thị trường Nhật Bản và các thị trường khó tính khác.

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Phú Hương

* Chương trình “Tháng Ba biên giới” năm 2021 được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức tại xã Mường Ải, huyện Kỳ Sơn vào sáng 5/3. Dịp này, đoàn công tác đã trao tặng quà cho học sinh và một số đơn vị tại huyện biên giới Kỳ Sơn.

Đoàn công tác trao tặng các hiện vật thiết thực cho các chốt quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch Covid-19 tại xã Mường Ải. Ảnh: CTV

* Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An vừa ban hành văn bản đề nghị các phòng GD&ĐT, các cơ sở giáo dục phải định hướng, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng của giáo viên và thực hiện theo các văn bản quy định. Sở khuyến cáo giáo viên chưa tham gia các lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp. Khi có hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT sẽ chỉ đạo, hướng dẫn triển khai cụ thể.

Theo quy định hiện nay, tùy theo các mức hạng các giáo viên phải có chứng chỉ chức danh nghề nghiệp tương ứng. Ảnh: MH

* Sau 2 ngày xảy ra tình trạng bãi bến của các doanh nghiệp vận tải tuyến đường 7, sáng nay 5/3, Giám đốc Sở GTVT đã chủ trì buổi đối thoại với các doanh nghiệp vận tải để làm rõ những vấn đề bức xúc và cam kết sẽ xử lý dứt điểm, đồng thời yêu cầu các nhà xe đưa xe vào hoạt động, nếu các đơn vị không hoạt động và không có lý do chính đáng thì Sở sẽ thu hồi giấy phép và cho cấp phép mới để đảm bảo việc đi lại của nhân dân.

Sau 2 ngày các doanh nghiệp vận tải cố định tuyến đường 7 tiến hành bãi bến, đã khiến cho nhiều người dân có nhu cầu đi Vinh hay xuống Vinh để bắt xe đi các tỉnh phía Bắc hay phía Nam đã bị mắc kẹt. Ảnh: CTV

* Từ ngày 2/3 đến nay, dịch tả lợn châu Phi tái phát tại một số xã trên địa bàn huyện Diễn Châu (Nghệ An).