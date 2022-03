Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 5/3

* Sáng 5/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 chủ trì Phiên họp lần thứ 13 của Ban Chỉ đạo, theo hình thức trực tuyến đến điểm cầu các bộ, ngành và 63 tỉnh, thành phố trên cả nước.



Thủ tướng yêu cầu: Tiếp tục ngăn chặn lây lan, tập trung kiểm soát hiệu quả rủi ro, hạn chế số ca chuyển nặng, giảm ca tử vong, không để quá tải hệ thống y tế; thúc đẩy phục hồi nhanh, phát triển bền vững, đảm bảo cân đối lớn của nền kinh tế; giải quyết, chăm lo các vấn đề an sinh xã hội; bảo đảm giữ vững quốc phòng - an ninh.

Về giải pháp triển khai, cần kiên trì, kiên quyết thực hiện chủ trương của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội, Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ, kiểm soát các trường hợp nguy cơ cao, chuyển nặng, tử vong; tiếp tục thực hiện nghiêm và linh hoạt, hiệu quả công thức “5K+vaccine+thuốc điều trị+công nghệ+đề cao ý thức người dân và các biện pháp linh hoạt khác”, vận dụng linh hoạt trong điều kiện cụ thể.

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, cần thần tốc hơn nữa trong tiêm vaccine trên tinh thần “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”, hoàn thành tiêm mũi 3 trong quý I/2022, cho người từ 18 tuổi trở lên (trừ các đối tượng chống chỉ định và chưa tới thời gian tiêm), hoàn thành việc tiêm mũi thứ 2 cho người từ 12-17 tuổi trong tháng 3/2022, chuẩn bị chiến dịch tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi, nghiên cứu tiêm mũi thứ 4 và tiêm cho trẻ dưới 5 tuổi…

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu kết luận phiên họp.

* Về việc sắp xếp tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ngày 28/2 Thủ tướng ký ban hành Công điện số 209/CĐ-TTg. Theo đó, việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập khác (không quy định trong Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các bộ, ngành), yêu cầu các bộ, ngành rà soát, sắp xếp, tổ chức lại theo hướng:

Giảm tối thiểu 10% số lượng các đơn vị sự nghiệp công lập theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017.

Chỉ giữ lại các đơn vị thuộc bộ phục vụ nhiệm vụ chính trị và các đơn vị đầu ngành gắn với chức năng, nhiệm vụ của bộ đáp ứng đầy đủ tiêu chí, điều kiện thành lập theo quy định…

Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh là một trong những đơn vị tự chủ tài chính ở Nghệ An. Ảnh tư liệu Đinh Nguyệt

* Các đợt giá xăng dầu tăng cao đã gây áp lực lên đời sống kinh tế, xã hội. Đối với ngành khai thác, đánh bắt hải sản, việc giá xăng dầu tăng, kéo theo dịch vụ hậu cần nghề cá cũng tăng, chi phí mỗi chuyến ra khơi của ngư dân đội lên hàng chục triệu đồng. Không thể để tàu “nằm bờ”, ngư dân đã linh động tìm cách ứng phó.

Cùng tìm hiểu kinh nghiệm của ngư dân qua bài viết: “Ngư dân Nghệ An linh động ứng phó với giá nhiên liệu tăng vọt”.

Sau khi đánh bắt được một lượng hải sản kha khá, các đội thuyền sẽ dồn sang 1 tàu để chở vào bờ bán. Sau đó, tiếp nhiên liệu cho các tàu còn lại kéo dài thời gian đánh bắt trên biển, giảm chi phí nhiên liệu. Ảnh: Thanh Phúc

* Tiếp tục thông tin tình hình dịch bệnh Covid -19, sáng 5/3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An cho hay, trong 12 giờ qua (từ 18h00 ngày 04/3/2022 đến 6h00 ngày 05/3/2022), Nghệ An ghi nhận 2.172 ca dương tính mới với Covid-19. Trong đó, có 519 ca cộng đồng; 1.653 ca đã được cách ly từ trước (1.621 ca là F1, 24 ca trong khu cách ly, 08 ca từ ngoại tỉnh có dịch về).

Các địa phương có số BN cao nhất trong 12 giờ qua: TP. Vinh, Diễn Châu, Thanh Chương, Nghĩa Đàn... Số ca tử vong trong 12 giờ qua: 01 BN. Đây là bệnh nhân trên 70 tuổi và có bệnh nền.

Lấy mẫu test nhanh Covid-19 Ảnh: Thành Cường

* Liên quan đến việc điều trị Covid-19 đối với các bệnh nhân là trẻ em, thời gian qua trên các diễn đàn xuất hiện các “bài thuốc” khác nhau, điều này khiến các bậc phụ huynh trở nên hoang mang, mất phương hướng.

Để khắc phục tình trạng này, Bộ Y tế đã ban hành "Hướng dẫn chăm sóc tại nhà đối với trẻ em mắc Covid-19".

Theo hướng dẫn này, các vật dụng, thuốc cần thiết để chăm sóc trẻ em mắc Covid-19 tại nhà gồm nhiệt kế; máy đo SpO2 cá nhân (nếu có); khẩu trang y tế; phương tiện vệ sinh tay; vật dụng cá nhân cần thiết; thùng chứa chất thải lây nhiễm có nắp đậy.

Thuốc điều trị tại nhà gồm: 1- Thuốc hạ sốt: Paracetamol (gói bột hoặc cốm pha hỗn dịch uống hoặc viên hàm lượng 80mg, 100mg, 150mg hoặc 250mg, đủ dùng từ 5-7 ngày); 2- Thuốc cân bằng điện giải: Oresol, gói bù nước, chất điện giải khác; 3- Thuốc giảm ho (ưu tiên các thuốc từ thảo mộc), đủ dùng từ 5-7 ngày; 4- Dung dịch nhỏ mũi: Natriclorua 0,9%, đủ dùng từ 5-7 ngày; 5- Thuốc điều trị bệnh nền (nếu cần, đủ sử dụng trong 1-2 tuần).

Số ca nhiễm Covid-19, đặc biệt là đối với trẻ em ở Nghệ An liên tục tăng cao. Ảnh: T.H

* Mất hàng chục triệu đồng vì tin lời mua bán hàng qua mạng xã hội. Liên lạc qua mạng xã hội, nghe lời dụ dỗ mua bán hàng online, chị T.L.A và N.T.H mất trắng hơn 70 triệu đồng.

Đơn trình báo của nạn nhân bị lừa tiền qua mạng xã hội. Ảnh: P.V

* Vào khoảng 15h30’ ngày 3/3/2022 tại khu vực bãi rác của Xí nghiệp Khu liên hợp xử lý chất thải rắn thuộc xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc xảy ra mâu thuẫn đánh nhau giữa lái xe ô tô chở rác với người nhặt rác là anh Hồ Sỹ Triều (sinh năm 1984), trú tại xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc. Hậu quả khiến anh Hồ Sỹ Triều tử vong. Đối tượng gây án bỏ trốn khỏi hiện trường.

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc cùng với quyết tâm nhanh chóng bắt giữ thành công đối tượng gây án, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp cùng Công an thành phố Vinh, Công an huyện Nghi Lộc khẩn trương triển khai các tổ công tác bao vây, chốt chặn các hướng ra, vào khu vực, từ đó khép vòng vây, truy bắt đối tượng. Đến 18h cùng ngày, cơ quan Công an đã bắt giữ thành công đối tượng Nguyễn Chí Tuấn.