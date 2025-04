Thời sự

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 5/4

Thủ tướng đôn đốc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2025; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An làm việc với huyện Quỳ Hợp; Nghệ An công bố đường dây nóng tiếp nhận phản ánh của người dân về thủ tục hành chính; Nghệ An sẽ ban hành quy định dạy thêm, học thêm; hoàn thành 66% số lượng nhà cho người nghèo,… Đây là những nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 5/4.