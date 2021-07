Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 5/7

* Sáng 5/7, Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc Hội nghị.



Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII tập trung nghiên cứu, thảo luận, quyết định một số vấn đề quan trọng như: Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 5 năm 2021-2025; xem xét, ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; xem xét về việc tiếp tục kiện toàn nhân sự các chức danh lãnh đạo của các cơ quan nhà nước nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV để Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn…

Các đại biểu dự Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Ảnh: Phạm Cường

* Còn tại TP. Vinh, chiều 5/7, dưới sự chủ trì của đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh họp để nghe dự thảo báo cáo Tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương số 26-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu- Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp. Ảnh: Phú Hương

* Trước đó, vào buổi sáng HĐND thành phố Vinh tiến hành kỳ họp thứ Nhất, khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 để bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thành phố, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Kỳ họp đã bầu ông Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh giữ chức Chủ tịch HĐND thành phố Vinh khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Nguyễn Văn Lư - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy và ông Trần Ngọc Tú - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố tặng hoa chúc mừng Thường trực HĐND thành phố khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh: Mai Hoa

* Thông tin được dư luận quan tâm nhất vào những ngày này ở Nghệ An là diễn biến dịch Covid-19. Sáng 5/7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An thông tin: Từ 19h00 ngày 4/7/2021 đến 7h00 ngày 5/7/2021, Nghệ An phát hiện thêm 1 bệnh nhân Covid-19 mới và đã có bệnh nhân tử vong đầu tiên do Covid-19.

Khu cách ly, điều trị Covid-19. Ảnh: Thành Cường

* Ở một diễn biến khác về công tác phòng chống SARS-CoV-2, Sở Y tế Nghệ An có thông báo khẩn về địa điểm liên quan đến Covid-19. Trong thông báo, Sở Y tế tìm tài xế xe ôm đã chở 3 hành khách xuất phát khoảng 13h30 từ Sân Bay Vinh đến chốt Công an xã Nghi Liên lúc 16h10 ngày 1/7.

Tài xế xe ôm này liên quan đến bệnh nhân 20 tuổi khiến cả thôn 12 (xã Diễn Thịnh, Diễn Châu), bị phong tỏa trở lại chỉ sau chưa đầy một ngày được dừng thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16.

Ca bệnh về từ TP HCM khiến một thôn ở xã Diễn Thịnh cách ly xã hội trở lại sau gần một ngày được nới lỏng. Ảnh: TH

* Còn tại phường Vinh Tân (TP. Vinh), chính quyền cơ sở cho biết, sau khi có thêm ca dương tính với Covid - 19, địa phương đã gấp rút phong tỏa nơi ở của bệnh nhân.

Cụ thể, khu vực phong tỏa là 1 phần khối Châu Hưng, phường Vinh Tân với tổng 12 hộ dân, 40 nhân khẩu.

Lực lượng chức năng lấy mẫu xét nghiệm người dân trong khu vực phong tỏa này. Ảnh: Q.A

* Cách phường Vinh Tân không xa là chợ đầu mối thành phố Vinh. Hôm nay ngôi chợ nổi tiếng này được phép hoạt động trở lại, nhưng có không nhiều người đến mua bán. Có lẽ dư âm về ngôi chợ có số ca nhiễm Covid-19 nhiều nhất đến thời điểm này ở Nghệ An vẫn còn ám ảnh bà con tiểu thương.

Chợ đầu mối Vinh được mở cửa trở lại từ 5/7, cổng chính đã được lập chốt Barie để kiểm soát người ra vào. Ảnh: Q.A

* Đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại Nghệ An trong thời điểm hàng vạn học sinh cấp 3 bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT. Để đảm bảo an toàn cho các giáo viên và thí sinh, ngành Y tế tỉnh đã tiến hành xét nghiệm Covid-19 cho các đối tượng liên quan.

Nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã bắt đầu tiến hành test nhanh Covid – 19 cho đối tượng thí sinh và giáo viên làm nhiệm vụ tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Ảnh: Đức Anh

* Cũng là thông tin từ ngành Giáo dục nhưng là nội dung sẽ giúp giảm sự căng thẳng cho học sinh, phụ huynh trong những ngày này. Đó là việc một lớp học ở trường huyện có đến 17 em đậu vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Đây là niềm vinh dự, tự hào của Lớp 9C - Trường THCS Lý Nhật Quang huyện Đô Lương.