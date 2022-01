Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 6/1

* Ngày 6/1, tại Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV tổ chức phiên thảo luận tổ về Dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự; Chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 và dự thảo Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì thảo luận tại Tổ đại biểu Nghệ An. Tham dự có đại biểu khách mời là lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Toàn cảnh phiên thảo luận tổ tại Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Chiều 6/1, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Hội nghị được kết nối trực tuyến với 63 tổ chức cơ sở Đảng.

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh khen thưởng các tập thể đạt thành tích xuất sắc. Ảnh Thanh Lê Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Kim Chi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

* Sáng 6/1, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2021; tổng kết hoạt động của BCĐ Thi hành án dân sự và triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022.

Dịp này, Bộ Tư pháp Tặng “Cờ Thi đua ngành Tư pháp” năm 2021 cho tập thể Cục Thi hành án dân sự tỉnh và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Thành; công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” năm 2021 cho 10 tập thể; tặng Bằng khen cho 4 tập thể, 12 cá nhân. Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 4 tập thể và 4 cá nhân.

Trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác thị hành án. Ảnh: Đ.C

* Sáng 6/1, Ủy ban ATGT Quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác bảo đảm TTATGT năm 2021. Báo cáo tại hội nghị, cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương do TNGT đều giảm sâu so với cùng kỳ năm 2020. Ủy ban ATGT Quốc gia chỉ đạo, trong dịp Tết Nguyên đán và lễ hội Xuân năm 2022, các Bộ, ngành và các địa phương cần thực hiện nghiêm đợt cao điểm về đảm bảo TTATGT, với mục tiêu để nhân dân đi lại vui Xuân, đón Tết được thuận tiện, an toàn.

Quang cảnh tại điểm cầu tỉnh Nghệ An. Ảnh: Đ.C

* Nghệ An triển khai điều trị F0 tại nhà trên địa bàn thành phố Vinh và thị xã Cửa Lò. Những F0 được điều trị tại nhà là những người có độ tuổi từ ≥ 3 tháng đến ≤ 49 tuổi; chưa phát hiện bệnh lý nền; đã tiêm đủ liều vắc-xin; sức khỏe chưa có dấu hiệu bất thường…

Ảnh minh họa: Thành Cường

* Sau khi Quế Ngọc Hải “hết nhiệm kỳ công tác” trong 3 năm qua. Dự luận đang quan tâm: Ai sẽ đeo băng đội trưởng thay Quế Ngọc Hải?

Xét về kinh nghiệm, người ta sẽ nghiêng về Văn Quyết, anh có quá nhiều thời gian "ăn cơm tuyển". Ảnh VFF

Thời gian gần Tết, nhu cầu mua sắm các loại bánh kẹo, mứt, các loại hạt tăng cao. Ở các chợ dân sinh, các mặt hàng này được bày bán tràn lan với giá cả đa dạng, song đáng nói là hầu hết các sản phẩm bánh kẹo này đều không rõ nguồn gốc, xuất xứ, hạn sử dụng.

* L iên quan đến vụ vỡ phường hụi ở thành phố Vinh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định

iên quan đến vụ vỡ phường hụi ở thành phố Vinh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đào Thị Duyên (SN 1987), trú tại thành phố Vinh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.