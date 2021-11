Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 6/11

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Đại sứ quán Cuba thăm và làm việc tại Nghệ An; Tình hình dịch Covid tại Nghệ AN tiếp tục diễn biến phức tạp; Nghi Lộc nâng cấp độ dịch… Đây là những thông tin đáng chú ý được đăng tải trên Báo Nghệ An điện tử ngày 1/11.