Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 6/12

(Baonghean.vn) - Xuất hiện băng giá ở vùng núi cao Nghệ An; Trao Giải thưởng Mỹ thuật thiếu nhi Nghệ An cho 38 'họa sỹ nhí'; Hàng chục bao tải gà chết vứt la liệt ven biển Diễn Châu; Tỉnh Nghệ An xử lý trách nhiệm 25 người đứng đầu để xảy ra tiêu cực, tham nhũng... là những thông tin nổi bật trong ngày 6/12.