Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 6/12

(Baonghean.vn) - Hội thảo trực tuyến "Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đảng Cộng sản Pháp và Thành phố Marseille"; Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội làm việc tại Nghệ An; Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng Hội Cựu chiến binh tỉnh; Những vấn đề đặt ra trong lĩnh vực quản lý, khai thác khoáng sản… là những thông tin đáng chú ý được đăng tải trên trên Báo Nghệ An điện tử ngày 6/12.