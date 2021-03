Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 6/3

* Theo dự thảo Thông tư mới do Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng đang được lấy ý kiến góp ý của nhân dân, định mức biên chế công chức đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư như sau: Giám đốc sở 1 biên chế công chức; Phó Giám đốc: Từ 1 đến 3 biên chế công chức; trường hợp đặc biệt có thể bố trí số lượng hơn 3 biên chế công chức cấp phó đảm bảo bình quân mỗi sở có 3 công chức cấp phó do cấp thẩm quyền quyết định;…

Giải quyết TTHC cho doanh nghiệp tại Sở KH&ĐT tỉnh Nghệ An. Ảnh tư liệu

* Sau thời gian nghỉ Tết Nguyên đán dài ngày, một tàu vây ở huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) vươn khơi đánh bắt và chỉ sau 2 đêm khai thác đã thu về hơn 10 tấn cá trị giá gần 400 triệu đồng.

Đó là tàu cá mang số hiệu NA 965.75 do anh Bùi Quang Ái ở thôn Đại Bắc, xã Quỳnh Long làm thuyền trưởng.

Ngày 3/3, tàu của anh Ái cùng với 15 thuyền viên làm lễ xuất quân ra biển khai thác hải sản cách đất liền hơn 50 hải lý. May mắn với tàu của anh, chỉ trong vòng 2 đêm khai thác ở vùng biển khơi, tàu thu về 10 tấn cá đốm, cá thèn.

Đến sáng nay (6/3), tàu về cảng xuất bán hải sản. Thương lái thu mua cá đốm giá 32.500 đồng/kg, cá thèn 42.000 đồng/kg, như vậy, tàu anh Ái thu về gần 400 triệu đồng, trừ chi phí, mỗi thuyền viên được trả 6 – 7 triệu đồng/người.

Tàu vây số hiệu NA 965.75 của ngư dân Quỳnh Long (Quỳnh Lưu) về bờ với gần 10 tấn cá. Ảnh: Việt Hùng

* Có không nhiều người biết rằng, hiện nay nhiều sản phẩm thời trang thế giới đang được thực hiện tại Nghệ An bởi những công nhân may mặc lành nghề.

Với ưu thế về nguồn lao động dồi dào, trang thiết bị hiện đại… nên trong năm 2020, do ảnh hưởng của dịch Covid – 19 nhưng các công ty may ở Nghệ An vẫn hoạt động khá ổn định. Trong đó, các đơn hàng chủ yếu đến từ các nước thuộc Châu Âu, Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hàn Quốc. Đây cũng là những thị trường rộng lớn với rất nhiều thương hiệu nổi tiếng được người tiêu dùng yêu thích. Để sản xuất được những mặt hàng này, các công ty cũng phải đáp ứng được nhiều tiêu chuẩn khắt khe về chất lượng và người lao động cũng phải đòi hỏi sự khéo léo tỉ mỉ.

Cùng theo dõi quy trình sản xuất các sản phẩm thời trang quốc tế tại Nghệ An…

Để nhận được những đơn hàng của các thương hiệu thời trang thế giới, các công ty may phải đáp ứng đủ các điều kiện về nhà xưởng, chất lượng nguồn lao động và giá thành gia công của mỗi sản phẩm. Ảnh: ĐA - MH

* Sau khi xuất hiện đã xảy ra ổ dịch viêm da nổi cục trên đàn trâu, bò tại xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc, thì mới đây cũng tại huyện này, dịch bệnh này đã được phát hiện tại xã Nghi Trường…

Người dân huyện Nghi Lộc chủ động nhốt trâu, bò ở nhà, không thả đồng để phòng tránh dịch bệnh. Ảnh: Q.A

* Những lùm xùm liên quan đến một số ngã tư tại TP.Vinh treo biển: “Đèn đỏ được phép đi thẳng” vẫn chưa chịu dừng lại. Mới đây nhiều người dân bày tỏ sự bất an khi đi bộ qua các ngã tư này.

Người đi bộ đối mặt với nguy hiểm khi sang đường tại thời điểm đèn đỏ ở ngã 3 Hồ Tùng Mậu - Nguyễn Văn Cừ. Ảnh: N.C

* Phiên tòa xét xử 2 bị cáo Đoàn Thị Liệu và Ngô Thị Hồng Hạnh ở xã Diễn Nguyên, huyện Diễn Châu về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài” thu hút sự quan tâm của dư luận. Người thân của các lao động khóc mếu trước tòa đòi lại tiền và con.

Bài viết đã gióng thêm một hồi chuông cảnh tỉnh về tình trạng lừa người đi xuất khẩu lao động…