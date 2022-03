Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 6/3

* UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch 154/KH-UBND về thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên Nghệ An năm 2022. Mục đích nhằm nâng cao nhận thức và tạo sự chuyển biến tích cực trong việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên, Chương trình phát triển thanh niên của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các tổ chức đoàn thể, ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2022.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động Tháng Thanh niên năm 2022. Ảnh tư liệu: Thu Giang

* Thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Cục Quản lý thị trường Nghệ An kiểm tra một số cửa hàng vật tư y tế, kinh doanh thuốc trên địa bàn TP Vinh. Quá trình kiểm tra hàng loạt các nhà thuốc trên địa bàn tỉnh, cơ quan chức năng tỉnh vừa thu giữ hàng chục nghìn bộ kit test xét nghiệm nhanh Covid-19 và que lấy mẫu, không rõ nguồn gốc.

Phòng cảnh sát kinh tế, Công an Nghệ An phối hợp với Cục Quản lý thị trường Nghệ An phát hiện nhiều lô hàng y tế không rõ nguồn gốc xuất xứ trên địa bàn TP Vinh. Ảnh: CTV)

* Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Nghệ An thông tin: Từ 18h00 ngày 05/03/2022 đến 06h ngày 06/03/2022, Nghệ An ghi nhận 4.851 ca dương tính mới với Covid-19. Trong đó có 1.135 ca cộng đồng; 3.716 ca đã được cách ly từ trước (3.708 ca là F1, 08 ca từ ngoại tỉnh có dịch về).

Test nhanh Covid-19. Ảnh: Đức Anh

* Nếu như những năm trước, người dân Nghệ An phải kêu gọi giải cứu quýt PQ thì năm nay, giá tăng rất nhiều lần khiến người trồng quýt phấn khởi. Mặc dù được mùa, được giá, tuy nhiên, cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người nông dân không vì lợi nhuận trước mắt mà mở rộng diện tích trồng quýt ồ ạt.

Người dân phấn khởi vì cam, quýt được tiêu thụ mạnh sau Tết Nguyên đán. Ảnh: Q.A

* Dịp 8/3 năm nay, giá hoa tươi, nhất là các loại hoa nhập ngoại cao gấp 2-3 lần so với trước Tết nên hầu hết các shop hoa chỉ nhập về cầm chừng. Thay vào đó, các loại hoa đặc trưng theo mùa như cúc tứ quý, loa kèn, hồng leo… được các shop nhập về số lượng lớn bởi giá cả bình dân.

Hoa tươi giá cao nên lượng khách hàng có phần giảm sút so với mọi năm. Ảnh: Thanh Phúc

* Trung tâm thông tin chỉ huy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Nghệ An đã triển khai tìm kiếm nạn nhân sau khi nhận được tin báo có người mất tích tại khu vực sông đoạn qua cầu Bùng thuộc xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu.