Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 6/5

* Ngày 6/5, các đại biểu Quốc hội tiếp tục có các cuộc tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV. Tại huyện Yên Thành, các cử tri phản ánh những bất cập trong việc thực hiện thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ “bìa đỏ” sang “bìa hồng”, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân trúng đấu giá đất thủ tục rườm rà, phức tạp. Cử tri thị xã Thái Hòa có nhiều kiến nghị về chính sách với người có công và đất đai. Cử tri Tân Kỳ kiến nghị đề cập đến các vấn đề cơ chế hỗ trợ cho người nông dân an tâm lao động sản xuất, cần tăng chế độ cho cán bộ xóm và đoàn thể, chế độ, chính sách đối với người có công, người cao tuổi...



Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri xã Đức Thành, huyện Yên Thành. Ảnh: Thu Hiền

* Sáng 6/5, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị Hiệp đồng, giao nhiệm vụ Hội thảo khoa học “50 năm Chiến dịch phòng ngự Cánh Đồng Chum – Xiêng Khoảng thắng lợi và bài học kinh nghiệm”. Hội thảo dự kiến có hơn 440 người tham gia, trong đó có 300 đại biểu, gồm đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ; đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương; đại biểu các cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng; lãnh đạo tỉnh và các cơ quan, ban, ngành tỉnh Nghệ An… cùng các nhà khoa học và nhân chứng lịch sử tham dự.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Công Kiên

* Sáng 6/5, Bộ CHQS tỉnh tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Tháng an toàn vệ sinh lao động năm 2022, với chủ đề “Tăng cường biện pháp giảm thiểu rủi ro an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”.

Thượng tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh ký chấp nhận giao ước thi đua giữa các đơn vị. Ảnh: Trọng Kiên

* Cao tốc Bắc-Nam đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt do các đơn vị liên doanh thi công đang đẩy nhanh tiến độ. Những ngày nghỉ lễ vừa qua và ngay thời điểm hiện tại, các mũi, các đơn vị vẫn chia ba ca làm việc xuyên suốt.

Thi công đoạn cầu Hưng Đức dài 4km bắc qua sông Lam nối Hà Tĩnh. Ảnh: Q.A

* Bước vào mùa nắng nóng, nhu cầu vệ sinh, bảo dưỡng, sửa chữa cũng như lắp mới máy điều hòa nhiệt độ tăng cao. Do đó, thợ sửa điều hòa phải làm việc hết công suất cũng không đáp ứng đủ nhu cầu của khách...

Giá cả các dịch vụ lắp đặt, vệ sinh, bảo dưỡng điều hòa mùa nắng nóng vẫn giữ nguyên, có chăng chỉ tăng nhẹ ở một số dịch vụ. Ảnh: Thanh Phúc

* Công an huyện Kỳ Sơn cho biết vừa phá thành công chuyên án mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn, bắt giữ thành công một đối tượng.